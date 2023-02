Dana Nălbaru s-a lăsat de mult de muzică și acum e antreprenoare destoinică, alături de soțul său, actorul Dragoș Bucur. Cei doi și-au deschis, recent, o brutărie artizanală, în zona Otopeni și robotesc, cot la cot cu angajații, pentru ca afacerea să meargă strună, notează click.ro.

Brutăria artizanală a cuplului Dana Nălbaru-Drgaoș Bucur comercializează produse la un preț destul de piperat, însă acestea sunt de calitate, bio și tot ce vrei. Ce-i drept, toate s-au scumpit, așa că dacă ingredientele sunt scumpe și produsul final e scump.

După cum se știe, Dragoș Bucur suferă de diabet și este dependent de injecțiile cu insulină , de aproximativ două decenii. Cum actorul nu are voie să consume zahăr, Dana Nălbaru i-a făcut soțului său produse speciale pentru persoanele care suferă de diabet, pe care le pune în vânzare la ei la brutărie, potrivit sursei citate.

