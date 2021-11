Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fădor, a anunțat că în ultima ședință de Guvern au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui centru de agrement. Angelica Fădor a spus că investiția va fi făcută prin proiectul „Lunca Dornei”, care va costa peste 9,5 milioane de euro, contribuția locală fiind de doar 305.000 euro.

Centrul de agrement va avea trei bazine de înot, tobogan cu apă și spații pentru SPA, bowling și fitness. Spațiile pentru SPA vor dispune de 3 saune, finlandeză, umedă și de sare, bazin cu apă rece, dușuri și zonă de relaxare. Totodată, se vor amenaja o alee carosabilă și o parcare cu 30 de locuri, din care 4 pentru persoane cu dizabilități, precum și un loc de joacă pentru copii și spații verzi. Ca sursă alternativă pentru asigurarea apei calde menajere pe timp călduros și pentru aport de căldură la sistemul de încălzire, se va folosi energia solară generată de un sistem de 120 de panouri solare plane și de o stație solară. Realizarea obiectivului va fi finanțată în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social – Subprogramul „Bazine de înot”, derulat de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. Durata de execuție este de 24 de luni.