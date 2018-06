Agenția Națională de Presă AGERPRES a prezentat, joi, 21iunie 2018, expoziția de fotografie România: Evoluție, în cadrul conferinței internaționale EMAN (The Environmental and Sustainability Management Accounting Network), ce are loc în perioada 21-22 iunie la Universitatea Danubius din Galați. La eveniment aufost prezenți rectori și alți reprezentanți ai universităților din mai multe țări din lume, precum: Stefan Schaltegger –Universitatea Leuphana din Lüneburg, Adriana Tiron Tudor – Universitatea Babes Bolyai, – Universitatea Middlesex, Francesca Manes Rossi – Universitatea din Salerno.

Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a vorbit publicului despre importanța proiectului AGERPRES dedicat sărbătoririi Centenarului,proiect care cuprinde filmul documentar „Marea Unire – România, la 100 de ani”, expoziția de fotografie România: Evoluțieși albumulRomânia: Evoluție, Ediție specială pentru Centenarul Marii Uniri, pe care participanții la eveniment l-au primit și apreciat. De asemenea, acesta a explicat cum ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES este o mărturie a evoluțieiRomâniei încă din anii ’20, de când datează primele imagini ale agenției.

În cadrul evenimentului, președintele Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind,Cristi Godinac, a discutat despre relansarea Proiectului ReStart – pentru un jurnalism de calitate, proiect realizat,în parteneriat,de către Universitatea Danubius, SRJ MediaSind și AGERPRES, care urmăreşte ca studenții să intre în contact nemijlocit cu exigențele meseriei de jurnalist, prin participarea efectivă la activități redacționale.

Rectorul Universității Danubius, conf. univ. dr.Andy Pușcă, a menționat importanța parteneriatului ReStart și și-a arătat deschiderea pentru noi colaborări între cei trei parteneri.

Expoziția de fotografie România: Evoluție cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției AGERPRES, cele mai bune imagini care ilustrează evoluția României, realizate în ultimii ani de către fotoreporterii Agenției Naționale de Presă, dar și imagini din arhiva agenției de presă Associated Press, care înfățișează personalități precum Regele Ferdinand I și Regina Maria, Regele Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia Comăneci. Fotografiile din arhiva AGERPRES reflectă viața cultural-artistică, politică și sportivă a țării, înfățișând personalități precum Maria Tănase și George Enescu. Totodată, AGERPRES a realizat și un album cu același nume, o ediție specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conține 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluție, Evoluție.Partener: Associated Press; susținut de Centenarul Filmului Românesc, Institutul Cultural Român; văzut de Radio Guerrilla; parteneri media: Antena 3, Europa FM, Radio România, TVR.

