Majoritatea celor care cumpara o casa sau un apartament nou doresc sa faca renovari si modificari care sa le reflecte stilul si preferintele in materie de design interior, dar si sa le satisfaca necesitatile personale. Acest lucru se poate face schimband culoarea peretilor, inlocuind gresia, faianta sau parchetul sau inlocuind tamplaria veche cu tamplarie lemn stratificat noua si moderna.

Totusi, daca nu dispui de un buget prea generos si nu poti face toate aceste renovari simultan, esti tentat sa renunti la inlocuire usilor din interior, ceea ce ar putea fi o greseala. Usile noi nu numai ca vor schimba imediat designul interior, dar au si beneficii considerabile.

Te ajuta sa obtii un design interior armonios

Noile usi nu trebuie neaparat sa fie aceeasi culoare cu restul tamplariei. Daca le vei schimba pe toate odata si vor fi aceeasi culoare, nu numai ca vei schimba complet atmosfera din interior, dar vei obtine si un design armonios. Indiferent daca vei opta pentru o usa plianta pentru bucatarie sau o usa glisanta pentru baie, daca sunt in acelasi stil si culori, vei obtine rezultatele dorite.

Te ajuta sa personalizezi tema designului interior

Noile usi de interior pot personaliza tema designului din casa. In functie de stilul tau, acestea te pot ajuta sa dai o nota personala spatiului interior. In vreme ce unii oameni prefera usile simple, fara geamuri, altii le aleg pe cele rustice, cu vitralii sau cu tocuri elegante si impunatoare. Mai sunt si cei care doresc sa armonizeze usile de interior si tamplaria ferestrelor, cu podeaua si chiar si cu mobilierul.

Cresti eficienta energetica a locuintei

Deseori, proprietarii de case trec cu vederea modul in care usile noi de interior pot creste eficienta energetica a locuintelor. In primul rand, usile izolate, solide si etanse, impiedica fluxul de aer, fiind indeale pentru camerele folosite mai putin cum ar fi camerele de oaspeti sau subsolurile.

In al doilea rand, usile care lasa un spatiu in partea de jos si care permit fluxul de aer, sunt perfecte pentru bai si dormitoare. Astfel, sistemul de ventilatie si incalzire functioneaza eficient, ajutandu-te sa eficientizezi din punct de vedere energetic interiorul casei.

Cresc nivelul de intimitate si izoleaza fonic interiorul

Daca ai o camera in care doresti un nivel crescut de intimitate si izolare fonica, o usa solida, bine etansata este cea mai buna alegere. Pe langa faptul ca reduce zgomotul, se poate dota cu incuietori sigure pentru a creste si securitatea. Aceste usi sunt ideala daca ai colegi de apartament sau de vila, ai in camera ta obiecte de valoare sau ai copiii si vrei sa le limitezi accesul in anumite zone.

Cresc valoarea de vanzare a casei

Inlocuirea usilor de interior creste cu siguranta valoarea unei case. Cu cat proiectul de renovare a fost mai detaliat si mai complex, cu atat valoarea adaugata va fi mai mare. Usile de interior noi, insa, creeaza un aspect modern si un design atractiv si unitar, fiind si perfect functionale, iar acesti factori joaca un rol important in evaluarea unei case. Prin urmare, daca vrei o metoda sigura de a creste valoarea casei tale, fara a investi prea mult, inlocuirea usilor de interior poate fi o solutie.