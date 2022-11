Odata cu cresterea populatiei planetei si dezvoltarea oraselor, creste si necesitatea de cladiri noi, iar acest lucru are un impact negativ semnificativ asupra climei. De aceea, este vital sa se gaseasca metode si materiale durabile si sustenabile, cu atat mai mult cu cat, pana in 2060 numarul cladirilor din lume se va dubla.

Se pare ca folosind lemnul si tamplarie lemn stratificat se poate reduce amprenta de carbon asupra mediului, realizand, totodata, constructii sigure, durabile si foarte atractive. La nivel mondial, domeniul constructiilor este responsabil de o mare parte din emisiile de dioxid de carbon si, pe masura ce autoritatile sunt mai radicale si mai stricte, lucrurile trebuie sa se schimbe, iar lemnul pare sa fie solutia.

Lemnul – o resura regenerabila din ce in ce mai cautata

Utilizand lemnul in locul materialelor de constructie conventionale care sunt betonul si otelul, se pot reduce considerabil emisiile de dioxid de carbon. De fiecare data cand se utilizeaza 1 mc de cherestea in loc de 1 mc de beton, cantitatea de dioxid de carbon este redusa sesizabil.

De asemenea, lemnul este o resursa regenerabila care foloseste energia soarelui pentru a creste si, in acelasi timp, elimina dioxidul de carbon din atmosfera. Prin urmare, productia de lemn se face cu consum redus de energie si, daca provine din silvicultura realizata sustenabil, protejeaza biodiversitatea si contribuie la purificarea aerului.

Totodata, lemnul prelucrat adecvat este un material durabil si rezistent. In concluzie, lemnul pare sa fie solutia ideala pentru a construi ecologic, iar beneficiile nu se termina aici!

Rapiditate in asamblare si costuri mai mici

Lemnul este un material usor si facil de asamblat, motiv pentru care eficientizeaza constructiile. Fata de materialele conventionale (beton si otel), sunt necesare mai putine resurse pentru transport si montaj. Nu mai sunt necesare la fel de multe macarale si utilaje de capacitate mare si se pot realiza si fundatii mai usoare. Prin urmare, folosind lemnul va fi usurat procesul de transport al materialelor catre santiere si se scurteaza timpul de finalizare a cladirilor care pot fi date in folosinta mai rapid.

Spatiile de locuit vor fi sigure, sanatoase si atractive

Pe langa beneficiile ecologice si economice, spatiile de locuit construite din lemn sunt mai sanatoase. Oamenii petrec majoritatea timpului in interior, iar crearea unui ambient frumos, dar si sanatos, este vitala pentru bunastarea lor. Pe langa valentele sale estetice si versatilitate, lemnul are efecte pozitive asupra sanatatii si productivitatii oamenilor.

Cand sunt inconjurati de lemn, oamenii se simt mai relaxati, motiv pentru care contructiile de acest gen pot ajuta la reducerea nivelului de stres. Cei care locuiesc in case din lemn se vor simti mai bine, vor invata mai vine si vor deveni mai productivi.

Cladirile din lemn cu mai multe etaje – viitorul in constructii

In ultimii 20 de ani se observa cresterea interesului pentru cladirile din lemn cu mai multe etaje. Odata cu dezvoltarea solutiilor solide pentru pereti si podele cum ar fi cele oferite de CLT (Cross Laminated Timber sau lemn laminat incrucisat), se pot construi si cladiri mai inalte si mai sigure folosind lemnul. In prezent, constructia de cladiri din lemn cu 8 etaje nu mai este o problema, sunt deja in lucru doi zgarie-nori din lemn si este de asteptat sa apara din ce in ce mai multe proiecte indraznete.