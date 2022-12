Cei care sunt in cautarea unor proprietati imobiliare de lux cu semnificatie istorica, pot cumpara acum apartamentul care a apartinut actritei Marilyn Monroe si dramaturgului Arthur Miller, castigator al premiului Pulitzer. Acesta se afla langa Sutton Place si, in prezent, costa 3.05 milioane de dolari, pretul initial fiind de 3.75 milioane de dolari.

Apartament de lux intr-o cladire faimoasa

Marilyn Monroe a fost casatorita de trei ori, iar ultima casatorie, care a fost si cea mai lunga si a durat 5 ani, a fost cu Arthur Miller. Pana in 1950, cuplul a locuit intr-un apartament de 2.190 mp, cu o sufragerie formala, un dormitor principal cu vedere la East River si doua seminee pe lemne.

Apartamentul este situat intr-o fabuloasa cladire cu 14 etaje construita in 1927. Conform ziarului Nypost.com, aceasta cladire este una renumita pentru faptul ca in penthouse au locuit Bill Blass, un faimos designer, si cativa rezidenti de vita regala precum Printesa Madeleine din Suedia.

Descrierea apartamentului

Apartamentul care a apartinul lui Marilyn Monroe si Arthur Miller are un foaie mare la intrare care duce intr-un living spatios si cu semineu pe lemne. Camerele sunt inalte de 3 m si au ferestre luminoase si tamplarie lemn stratificat de cea mai buna calitate.

In foaierul de la intrare se afla o camera de toaleta amenajata cu mult bun gust. Livingul poate gazdui usor 10 persoane, fiind o incapere spatioasa si moderna, perfecta pentru divertisment. Al treilea dormitor al apartamentului, care in prezent este transformat in bibiloteca, are un semineu pe lemne, dulapuri personalizate si usi glisante.

Bucataria – visul oricarui master chief

Bucataria este mare si recent renovata. Este dotata cu o insula centrala, are blaturi de marmura si numeroase dulapuri albe personalizate. De asemenea, este inzestrata cu electrocasnice de ultima generatie, inclusiv o plita Wolf, hota din otel inoxidabil, doua cuptoare Dacor si 2 masini de spalat vase Miele.

Stilul apartamentului

Cald locuiau aici, Monroe a decorat apartamentul in stilul ei, acum iconic. Potrivit publicatiei OtSoNY, Monroe a ales sa vopseasca peretii in alb si a montat in living oglinzi din podea pana in tavan. De asemenea, a unit cele doua camere si a mobilat spatiul cu o canapea, fotolii si un pian, toate fiind albe.

Miller a ales sa atarne in camera sa de lucru o poza cu Marilyn realizata de Jack Cardiff in Anglia. Desi declarase ce este poza lui preferata cu Marilyn, a renunat la aceasta cand a parasit apartamentul.

Cladirea in caree se afla apartamentul a fost proiectata cu aproape un secol in urma de faimosul arhitect Lafayette A. Goldstone, are o baza de calcar si un fol boltit din marmura. Alaturi de o istorie captivanta, facilitatile cladirii include un portar, un operator de lift, un manager rezident in cladire si un depozit pentru biciclete.