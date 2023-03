Un caz deosebit prin riscurile asociate comportamentului iresponsabil al șoferului, prin punerea în pericol a unor minori pasageri a fost sancționat de către polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți. Astfel, în cursul zilei de 10.03.2023, după vizionarea unei filmări postată pe o rețea de socializare și efectuarea de verificări, polițiștii au dispus sancționarea unui tânăr de 19 ani din comuna Marginea cu amendă în valoare de 2900 lei și suspendarea permisului de conducere pentru 4 luni. S-a stabilit că în ziua precedentă, respectiv în data de 09.03.2023, în jurul orei 14:30, tânărul a preluat 2 minori ca pasageri și ulterior a condus autoturismul cu o viteză de 202 km/h, unul dintre minorii pasageri filmând cu telefonul mobil habitaclul mașinii și planșeta vitezometrului, ulterior postând imaginile pe o rețea de socializare.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating