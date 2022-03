Declanșarea războiului dintre francezi și indieni, cu trei ani înainte, asmuțise Anglia împotriva Franței, căci fiecare dintre ele căuta să câștige controlul asupra unor porțiuni tot mai mari din America de Nord. Odată începute, ostilitățile au fost greu de oprit, și ambele națiuni au continuat să se confrunte în Europa, în pragul Războiului de Șapte Ani.

În mai 1756, britanicii se temeau de un atac al francezilor asupra bazei lor din Menorca, așa că au trimis o mică flotă, sub comanda unui amiral indolent și nehotărât pe nume John Byng, ca să contracareze agresiunea franceză. Dar până să ajungă acesta la fața locului, baza fusese deja cucerită. Nehotărâtul Byng a lansat un atac, dar într-o manieră atât de haotică, încât, în scurt timp, a fost respins, moment în care a ajuns la concluzia că se afla în fața unor forțe imposibil de învins și, prin urmare, a fugit către baza britanică din Gibraltar, lăsând Menorca la dispoziția francezilor.

Când vestea a ajuns la Londra, prim-ministrul britanic Thomas Pelham- Holles, duce de Newcastle, indignat la culme, a hotărât să-l pedepsească pe Byng pentru aparenta lui lipsă de zel. Acuzându-l pe amiral de neîndeplinirea datoriei, Newcastle i-a garantat o curte marțială lipsită de obiectivitate anunțând public că „trebuie judecat de îndată; trebuie spânzurat fără întârziere”.

Adus înapoi la Portsmouth în dizgrație, Byng a fost judecat și condamnat pe propria navă-amiral Monarch, iar pe 14 martie 1757 a fost dus pe punte și împușcat de un pluton de execuție format din marinari.

Nici un alt amiral britanic nu mai fusese executat vreodată pentru o asemenea crimă, și toată Europa a fost consternată la auzul veștii. Doi ani mai târziu, Voltaire a publicat capodopera „Candide”, care include și celebra observație: „Dans ce pays-ci il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres”. („În țara asta [Anglia] e bine să ucizi câte-un amiral din când în când, ca să-i încurajezi pe ceilalți”).

Tot la 14 martie:

1492: Regina Isabela a Castiliei poruncește alungarea a 150.000 de evrei din Spania.

1804: Johann Strauss tatăl se naște la Viena.

1879: Albert Einstein se naște la Ulm.

1881: Proclamarea regatului României.

1883: Moare, la Londra, Karl Marx.

Geo Alupoae, critic de teatru