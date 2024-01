Pe măsură ce prima lună din 2024 se apropie de sfârșit, investitorii care și-au stabilit ca rezoluție pentru noul an să se alinieze trendului AI prin dobândirea și mai multor acțiuni în tehnologie, dau semne că se țin de cuvânt. Nvidia, Microsoft și Google au dus deja bursele americane spre recorduri, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.

Microsoft, în competiție strânsă cu Apple pentru a obține coroana succesului din piața de capital, a devenit – temporar – cea mai valoroasă companie din lume.

„Deși clasamentul se modifică de la o zi la alta, Microsoft a pășit în clubul «ultra-select» al companiilor care valorează peste 3 trilioane de dolari. În 2024, acțiunile Microsoft au adunat deja un avans de 7,7%, în vreme ce Alphabet a câștigat 9%. Nvidia (simbolul revoluției AI) are deja 24,4% anul acesta, iar în ultimele 12 luni a acumulat 211,2%. Astfel, indicele S&P500 a ajuns anul acesta (până joi, la închidere) la un avans de 2,6%, sub cel al Nasdaq 100 de 4,1%”, subliniază Claudiu Cazacu.

În paralel, impulsul pentru Nasdaq este impresionant: +45,4% în ultimul an, mai mult decât dublu față de „saltul” de 20,5% al S&P500. Chiar dacă „motoarele” tehnologiei au propulsat bursa americană, se poate detecta, în entuziasmul față de liderii din domeniul AI, și un interes speculativ tot mai accentuat. AMD a captat mai mult din cota de speranță și de imaginație, pe seama unor așteptări înalte create în jurul unor produse care să concureze cu Nvidia. Recent, IBM a crescut cu 9.5% după rezultate peste așteptări – cu mențiuni privind dublarea venitului pe segmentul de AI și a cererea ridicată pentru infrastructură.

Potrivit consultantului de strategie din cadrul XTB, în efervescența din piața de capital s-au produs și „dușuri reci episodice”, cum ar fi cel privind vânzările cu amănuntul, de săptămâna trecută, care a trecut pe minus indicele S&P500. Ulterior, piața și-a revenit după acest dezechilibru de scurtă durată.

„În prezent, acțiunile escaladează un zid al îngrijorării, atenția fiind în altă parte decât spre riscurile abundente ale anului abia început. Este adevărat că prima estimare a PIB-ului arată o economie robustă, în creștere cu 3,3% în trimestrul al patrulea – peste așteptări – și cu o inflație în scădere. Dincolo de imaginea din oglinda retrovizoare, însă, ceea ce preocupă este direcția pe care o va avea rata inflației, în special în contextul perturbărilor din cauza conflictului din Marea Roșie, dar și în contextul unui an electoral important”, a explicat Claudiu Cazacu.

Bursele europene, evaluate sub cele americane

Donald Trump deja a vorbit despre introducerea unor taxe vamale de 10%, iar la Davos, sentimentul general a indus ideea că sunt șanse mari ca măsura să fie pusă în practică. Tesla se află, în prezent, sub presiunea fabricanților din China, deși compania stă mai bine decât concurenții europeni. Elon Musk a avertizat, fără ocolișuri, că industria auto chineză va „demola” alte companii dacă nu vor fi impuse bariere vamale. China se confruntă cu un trend de scădere multi-anual, iar începutul acestui an a fost dificil, cu un declin de 7% pentru indicele Shanghai Composite, înainte ca presa să publice informațiile privind un plan de sprijin al guvernului în valoare de 2 trilioane de yuani (278 miliarde de dolari). Până vineri dimineața, declinul a fost ajustat la 2,2%. Investitorii rămân, însă, preocupați de dezechilibrele din sectorul imobiliar și cel financiar și par a avea nevoie de pachete de stimulare suplimentară pentru a readuce capitalul în „ringul bursier”.

În Germania, indicele DAX are un avans de 0,9% de la începutul anului, și de 11,7%, în ultimele 12 luni. În termeni relativi, bursele europene rămân, prin prisma evaluărilor, sub cele americane, din perspectiva prețului raportat la profitul pe acțiune. Situația reflectă lipsa de entuziasm pentru blocul economic afectat de conflictul din Ucraina, de competiția strânsă în domeniul industrial cu Asia, dinamica lentă a Chinei și de unele inadaptări structurale. În plus, sectorul-vedetă al tehnologiei centrate pe inteligența artificială este concentrat în SUA.

Pe de altă parte, la BVB, indicele BET a pierdut 2,6% în ultima săptămână și a trecut pe un minus de 1,5% de la începutul anului. Față de acum un an, bursa a păstrat, totuși, un avans respectabil de 25%, dublu față de cel al DAX, de exemplu. Indicele a fost afectat de evoluția Hidroelectrica, al doilea cel mai important membru, cu o pondere de 17,3% din BET. Sub presiunea opiniilor negative ale Citi și Morgan Stanley, cu încordarea pe care investitorii o resimt într-un an complicat, cu riscuri geopolitice și cu imprevizibilitate, cel mai mare producător de energie verde a pierdut 5,9%. Sectorul bancar a preluat, de asemenea, o atitudine rezervată, contribuind la scăderile din piață.

„Investitorii vor afla dacă ancorele dividendelor sunt suficient de aproape pentru a preveni în săptămânile următoare, trepidațiile suplimentare ale pieței. Luna februarie bate la ușă, iar în istoria burselor internaționale au fost situații când entuziasmul a cedat locul unor emoții mai dure, după un debut de an aparent insensibil la riscuri. Semne de supra-extindere sunt deja vizibile în sectorul tehnologiei conectate la AI, acolo unde par a fi adunate cele mai pronunțate riscuri pentru ajustări. Tehnologia poate transforma lumea, dar ceea ce se poate observa este faza efervescentă a vechii dualități agonie-extaz”, arată Claudiu Cazacu.