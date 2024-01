Code for Romania, cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume, a lansat secțiunea dedicată Participării Civice pe platforma CeZiceLegea.ro, soluție digitală gratuită din Campania „Așteaptă-te, române. #PUTEM3000”, încurajând implicarea activă în deciziile ce privesc comunitățile locale și societatea în ansamblu, și facilitând interacțiunea cetățenilor cu autoritățile publice.

Noua secțiune de Participare Civică de pe platforma CeZiceLegea.ro aduce resurse valoroase pentru cetățeni în scopul de a-i informa și sprijini să participe mai activ la viața comunității. Utilizatorii află cum:

🟡 să solicite informații de interes public, inclusiv pașii de urmat în cazul nerespectării termenelor legale de răspuns de către instituții;

🟡 să își apere drepturile în relația cu autoritățile, să formuleze și să trimită petiții, reclamații sau plângeri împotriva actelor administrative sau lipsei de a acțiune a autorităților;

🟡 să participe la consultări publice, inclusiv cum poți contribui la discuțiile privind legi sau reglementări în dezbatere;

🟡 să se asocieze cu alți cetățeni pentru a promova cauze comune, prin coaliții sau grupuri de inițiativă cetățenească, să se alăture la sau să înființeze organizații neguvernamentale, partide politice sau asociații de proprietari;

🟡 să înțeleagă mai bine mecanismele de funcționare a statului și modul în care fiecare individ poate influența deciziile publice;

🟡 să fie participanți activi și informați la viața comunității și la procesul democratic, crescând astfel gradul de transparență, responsabilitate și eficiență în guvernare.

Soluția dezvoltată în parteneriat cu Lideri pentru Justiție și European Law Student Association – ELSA București, CeZiceLegea.ro nu se adresează doar cetățenilor români, ci și cetățenilor altor state UE sau SEE, precum și ucrainenilor și altora care locuiesc sau lucrează în România. De aceea, ea este disponibilă în limba română, engleză, ucraineană și rusă.

„Această nouă secțiune de Participare Civică face parte din angajamentul nostru continuu, la Code for Romania, de a promova transparența, responsabilitatea și participarea în societate. CeZiceLegea.ro devine punct central pentru cetățeni în demersul lor de a înțelege mai bine cum pot influența deciziile autorităților și de a contribui la îmbunătățirea guvernanței locale și naționale, promovând o societate mai deschisă, transparentă și participativă. Încă un pas important spre crearea unui mediu în care fiecare cetățean are puterea și resursele necesare pentru a contribui la schimbările pozitive în comunitatea și societatea în care trăiește”, arată Olivia Vereha, cofondator și Director of Product Code for Romania.

Noua secțiune de pe platforma CeZiceLegea.ro vine să completeze seria de explicații și informații pe înțelesul tuturor, simple și detaliate, a tuturor pașilor pe care cetățenii îi au de făcut pentru a gestiona legal cele mai importante evenimente ale vieții: naștere, studii, căsătorie, deces, angajare, demisie, dar și alte informații utile, precum drepturile și obligațiile elevilor sau lista universităților la care te poți înscrie în România.

CeZiceLegea.ro își propune să acopere toate evenimentele de viață cu care se poate confrunta un cetățean, astfel că platforma se află în continuă extindere.

Din seria soluțiilor dedicate legislației pe înțelesul tuturor, CeZiceLegea.ro este a doua platformă ce vine să sprijine relația cetățeanului cu autoritățile și demersurile legale uzuale. Prima este LegeaPeBune.ro, care aduce legea mai aproape de oameni prin accesibilizarea conceptelor legale, traducând și simplificând termenii specifici pe înțelesul tuturor cetățenilor. #LegeaPeBune permite și publicului să contribuie cu definiții care apoi sunt validate de experți și adăugate în platformă.

Campania Așteaptă-te, române. #PUTEM3000

CeZiceLegea.ro și LegeaPeBune.ro fac parte din seria de soluții digitale ce răspund la probleme actuale ale românilor, soluții create de Code for Romania într-o campanie fără precedent: 12 soluții în 12 săptămâni, lansate până la sfârșitul anului 2023. „Noi nu mai așteptăm «până la anul». Nu mai putem aștepta după alții. Rezolvăm o problemă a României în fiecare săptămână. Alătură-te celor care nu se mai așteaptă decât pe ei înșiși” a fost îndemnul campaniei fără precedent prin numărul de soluții digitale gratuite lansate într-un timp scurt, având ca beneficiari toți cetățenii României. Din 10 octombrie 2023, în fiecare săptămână, Code for Romania a lansat câte o nouă soluție gratuită cu care își propune să creeze o Românie mai bună prin tehnologie:

Acasă, în Siguranță, SanatateaMintala.ro, Resource & Volunteer Management (RVM), LegeaPeBune.ro, CeZiceLegea.ro, PTSD Coach Pshychological Help, CentrulDeSanatate.info, SectiiDePolitie.ro, NGO Hub, VIC, Sunrise – stopviolenteidomestice.ro și How to NGO.

Ne dorim să menținem toate aceste soluții gratuite oricât va fi nevoie de ele în societatea românească. Prin urmare, voluntarii, prietenii, partenerii organizației, dar și cei care nu ne cunosc încă sunt chemați să ni se alăture și să sprijine inițiativele organizației, popularizând și susținând dezvoltarea de soluții digitale pentru România:

Suntem 3000 de oameni care am înțeles că noi suntem cei pe care i-am tot așteptat.

Avem nevoie de încă 3000 de oameni care nici ei nu vor să mai aștepte.

3000 de oameni care sunt gata să ni se alăture cu o donație de 4 euro pe lună.

Trimite cuvântul PUTEM prin SMS la 8864 și donează 4 euro lunar către Code for Romania sau invită pe cineva să facă asta.

Noi suntem cei pe care i-am tot așteptat.

#PUTEM3000