Filmările pentru noul sezon Asia Express sunt în plină defăşurare, iar Gina a cedat locul de prezentator lui Andrei Ştefănescu şi Liviu Vîrciu. Andrei este fermecat de frumuseţea Indiei, dar deja se confruntă cu anumite dificultăţi din cauza diferenţelor culinare dintre România şi India, notează click.ro.

”Felurile lor de mâncare chiar sunt gustoase, în primele zile a fost perfect, dar după aceea începe să nu-ţi mai placă aşa tare. Eram într-o seară la masă, îmi era super foame, am comandat nişte pui, iar când a venit era acoperit de condimente. Am luat o gură, dar nu puteam să fac faţă. Aveam o cană cu apă fierbinte, pentru că îmi comandasem şi niste ceai, aşa cã am luat fiecare bucatã şi am spălat-o un pic. A fost fix ce trebuie!”, a relatat Andrei Ştefănescu, potrivit sursei citate.

