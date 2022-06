Familia și problema demografică, asaltul ideologic al rețelelor sociale și impactul nefast al acestora asupra celor tineri, precum și necesitatea promovării patriotismului și a cunoașterii istoriei poporului român sunt aspecte aduse în discuție de medicul Valeriu Gavrilovici în cadrul Adunării Eparhiale care s-a desfășurat la finele acestei săptămâni. El a adus în discuție și măsurile luate de autorități în perioada pandemică, mai ales în preajma Sărbătorilor Pascale a anului 2020, când toate bisericile au fost obligate să-și închidă porțile. „S-a luat pur și simplu dreptul de a merge la biserică. Pentru că așa cum grija pentru trup este de la sine înțeleasă și fiecare om are grijă să își caute de sănătate și să meargă la doctor sau la spital atunci când are nevoie, nu se poate ca grija pentru minte, suflet, spirit să fie considerată de rangul al doilea. Dictonul latin, pe care îl știm cu toții, Mens sana in corpore sano ne spune că întâi mintea trebuie să fie sănătoasă. Ori mintea atâtor oameni (…) s-a alterat, a fost afectată”, a declarat medicul sucevean care în încheiere, parafrazându-l pe părintele Nicolae Steinhardt, le-a transmis colegilor din Adunarea Eparhială că un creștin adevărat trebuie să facă și ceea ce nu este posibil, pentru că „la Dumnezeu totul este cu putință”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating