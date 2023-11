Legea protecției consumatorului în România are rolul de a echilibra relațiile dintre comercianți și consumatori, garantând drepturi ale consumatorului prin derogări de la dreptul comun al contractelor și al răspunderii civile și promovând un consimțământ contractual conștient, bazat pe o informare adecvată a consumatorului pentru a evita introducerea de clauze contractuale abuzive și încălcarea drepturilor consumatorilor. Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații vă recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în dreptul consumatorilor și drept civil în România care vă poate oferi consultanță juridică în revizuirea contractelor încheiate între profesioniști și consumatori pentru a înlătura eventualele clauze contractuale abuzive și pentru a garanta protecția consumatorului.

Legea protecției consumatorului definește consumatorul ca fiind acea persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afară activității sale profesionale. Drepturile consumatorilor reprezintă un aspect fundamental în contextul protecției consumatorului. Aceste drepturi includ dreptul consumatorului de a fi informat, dreptul consumatorului la despăgubire pentru prejudiciile suferite, dreptul la siguranță, precum și dreptul la protecție împotriva practicilor comerciale incorecte sau a clauzelor contractuale abuzive. Un avocat specializat în dreptul consumatorilor și drept civil în România poate să asiste consumatorii în exercitarea acestor drepturi în relațiile cu profesioniștii și poate să obțină compensații sau despăgubiri atunci când aceste drepturi sunt încălcate.

Din perspectiva drepturilor consumatorilor la încheierea contractelor, orice contract încheiat între comercianți și consumatori, pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate, iar în cazul în care există dubii cu privire la interpretarea unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului și în lumina protecției drepturilor consumatorilor. Totodată, comercianților li se interzice stipularea de clauze contractuale abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, care să creeze un dezechilibru semnificativ între obligațiile și drepturile consumatorilor şi cele ale părții contractante opuse.

Protecția consumatorilor reprezintă o componentă importantă a calității vieții, iar acest aspect este reflectat în legea consumatorului, care stipulează pe lângă drepturi ale consumatorilor și obligații ale operatorilor economici, precum informarea și educarea consumatorilor, aspecte privind publicitatea produselor și serviciilor oferite, având ca scop protejarea cetățenilor în calitatea lor de consumatori. Încălcarea drepturilor consumatorilor trebuie să fie adusă în atenția autorităților competente pentru a se asigura că drepturile și responsabilitățile consumatorului sunt respectate în mod corespunzător. Drepturile și responsabilitățile consumatorului sunt fundamentale pentru menținerea echilibrului în relațiile comerciale și pentru a asigura că încălcarea drepturilor consumatorului este sancționată corespunzător, în conformitate cu legea consumatorului.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații se angajează să ofere sprijin și asistență juridică de cea mai înaltă calitate consumatorilor în vederea asigurării protecție împotriva practicilor comerciale incorecte și a clauzelor contractuale abuzive, cu ajutorul echipei de avocați specializați în dreptul consumatorilor și drept civil în România pregătită să vă asiste și să vă reprezinte în litigii ce privesc încălcarea de drepturi ale consumatorului, să revizuiască și să negocieze contracte, să obțină despăgubiri pentru prejudiciile suferite și să promoveze transparența și echitatea în relațiile contractuale, garantând protecția consumatorului.

