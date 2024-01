Claudia Costiuc sportiva în vârstă de 20 de ani antrenată de Cristian Prâsneac la CSM Dorna Vatra-Dornei și-a adjudecat primul concurs internațional al anului la nivel de seniori, ocupând locul 2 la Nyiregyhaza în proba de 800 metri, cu un rezultat de top, 2 minute 7 secunde 39 de sutimi.

Claudia Costiuc reușeste incă o data să iși indeplimească baremul pentru Campionatul Mondial U 20 Lima/Peru.

Început de an la superlativ și pentru Prâsneac Alendru în vârsta de 18 ani! În weekend, campionul de la CSM Dorna Vatra -Dornei a câștigat medalia de bronz , la nivel de seniori, adjudecându-și in proba de 800 metri. Și nu oricum, ci cu un rezultat impresionant, cu un rezultat de top 1 minut 54 secunde 51 de sutimi.

Ambii sportivii obțin baremul pentru Campionatul Balcanic U 20 care se vă desfașura pe data de 4 Februarie in localitatea Belgrad/Serbia.

Antrenorul Prâsneac Cristian de la CSM Dorna Vatra-Dornei a declarat: ”Aceste rezultate vin impreună cu conducerea clubului care ne-a dat credit prin acordarea unui cantomanent la Băile Felix unde am putut face și 2 antremante. În sala de la Nyiregyhaza am avut și refacerea corespunzatoare pentru sportivii de performanță. Este prima cursa Indoor a sportivilor mei din acest an unde ambii au reușit personal best ,cred intr-un sezon de sala bun pentru amândoi . Aș vrea să mulțumesc și celor din conducerea Admistrației Locale care cred în copiii de aur ai Dornei. În acestă luna ne-a domnul primar Ilie Boncheș premierile din anul competițional 2023. Mulțumesc și sponsorul sportivilor Apa Bucovina”.