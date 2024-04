Luni, 22 aprilie 2024, au fost depuse la Biroul Electoral Județean protocoalele semnate de Alianța Dreapta Unită, a anunțat liderul PMP Suceava, Marian Andronache. ”Reamintim că această alianță a luat naștere din nevoia unei alternative de dreapta pe scena politică națională, după ce PNL a devenit o umbră a PSD, iar reprezentativitatea românilor cu convingeri de dreapta a dispărut. Am depus astăzi protocolul pentru alegerile locale din municipiu Suceava, atât pentru candidatura la funcția de primar, cât și pentru Consiliul Local, și suntem încrezători că vom câștiga, pentru că Suceava nu mai are timp de pierdut. De asemenea, am depus protocolul alianței pentru candidatura la președinția Consiliului Județean și pentru lista consilierilor județeni, dar și în localitățile din județul Suceava. În acest an, împreună vom câștiga lupta electorală, și vom lua din mâna politicienilor clasici și plini de interese personale administrațiile locale și administrația județeană. Pentru viitorul copiilor noștri, pentru bunăstarea părinților și bunicilor noștri, pentru șansa de a trăi demn acasă”, a declarat Andronache.