Aventura Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon (Franța), unul dintre cele mai mari din lume, s-a încheiat astăzi cu ultimele două reprezentații. A fost un maraton de 36 de spectacole jucate la Théâtre des Halles cu sălile constant pline cu spectatori de renume precum Daif Bouselfam Melnès- dramaturg si regizor din Maroc, Maxime Dafri-directorul Institutului francez din Luxemburg, Francesca Novati- reprezentantă a festivalui MITTELFEST din Cividale del Friuli, Italia, dar și Cécile Helle, primar al orașului Avignon. Timp de 21 de zile s-au jucat ”Rinocerii” de Eugène Ionesco și ”Occident Expres” de Matéi Visniec, ambele în regia lui Alain Timár.

”Iată-ne ajunși la finalul aventurii noastre de la Avignon, orașul în care Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a fost invitat la Festivalul Internațional de Teatru. Azi vom pune în scenă ultimele două reprezentații, nu înainte de a ne exprima recunoștința față de toți cei care ne-au fost alături în această frumoasă călătorie. Mulțumim pe această cale: finanțatorilor- Primăria Municipiului Suceava, Consiliul Local Suceava și Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional, sponsorilor nostri -Novaoptic Clinica Oftalmologica, Asociatia SEVA și Selgros Romania, instituțiilor media care au ales să ne promoveze constant și susținut activitatea teatrală. De asemenea, mulțumirile noastre alese se îndreaptă și către: Théâtre des Halles – Avignon, Matéi Visniec, Alain Timár, regizor, scenograf și director al Théâtre des Halles din Avignon, Sebastian Jicman, președinte al Institutului Cultural Român, Alexandra Timar, precum și către toți cei care s-au alăturat acestui proiect și ne-au sprijinit cu prezența fizică la Avignon sau prin acțiunile lor menite să avem succes în demersurile noastre! Acest proiect este cofinanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional. Institutul Cultural Român nu este responsabil de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării”, a transmis conducerea teatrului sucevean.

Managerul Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, Angela Zarojanu, a așternut și un gând de final. ”Suntem mândri că am pus teatrul sucevean pe harta teatrală a lumii! Prezența Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava în Top 30 din aproximativ 1500 de spectacole OFF la Avignon este cea mai bună confirmare”.

Foto credit: Amedeia Vițega