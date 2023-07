Théâtre des Halles din Avignon și Teatrul Municipal ‘’Matei Vișniec’’ din Suceava au organizat joi, 20 iulie, un eveniment cu totul special dedicat României intitulat ””Roumanie, paroles d’aujourd’hui”. Asta sub îndrumarea regizorului Alain Timár, directorul Théâtre des Halles, cu participarea dramaturgului Matéi Vișniec și a oaspeților francezi și români, de pretutindeni și de acasă. Au fost lecturi, întâlniri și expoziții despre România și Bucovina, proiectul fiind cofinanțat de Institutul Cultural Român prin Programul Cantemir. Spectacolele de lectură au fost susținute de Alain Timár, Matéi Vișniec și actorii francezi Camille Carraz, Edward Decesari și Nolwenn Le Doth. Expoziția de fotografie ”Regards sur la Bucovine” deschisă la Teatrul din Halles din Avignon a fost realizată de artiștii fotografi Luana Popa și Dinel Dumitru Teodorescu și evidențiază Bucovina ca loc în care modernitatea întâlnește tradiția și unde creația artistică are rădăcini multiculturale. La eveniment a fost prezentă conducerea teatrului sucevean în frunte cu managerul Angela Zarojanu și directorul artistic Alina Mihăescu, alături de colectivul de actori și tehnicieni dar și prof.univ.dr. Sanda Maria Ardeleanu, Stavrofora dr. Gabriela Platon, Maica stareță a Sfintei Mânăstiri Voroneț, scriitoarea, cinéasta Ilena Lescaut și doctoranda USV- Sorbona Cristina Runcan. Amintim că Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava este prezent la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Avignon cu două spectacole: „Rinocerii” de Eugène Ionesco și „Occident Express” de Matei Vișniec, ambele în regia lui Alain Timár.

