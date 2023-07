Parcursul Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon este unul de tip ”en fanfare”. O arată sălile pline la cele două spectacole cu care teatrul sucevean participă la unul dintre cele mai mari festivaluri din lume: Rinocerii” de Eugène Ionesco și „Occident Express” de Matei Vișniec, ambele în regia lui Alain Timár. Printre cei care au venit să vadă prestația actorilor suceveni s-a numărat și președintele Institutului Cultural Româna, Liviu Jicman, care a și postat pe pagina sa de facebook impresiile pozitive. ”În perioada 7-25 iulie, la Théâtre des Halles – Avignon din Avignon, trupa de actori a Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava participă, pentru prima oară de la înfiinţare, la Festival Off Avignon. Seria de spectacole din program cuprinde două producții teatrale regizate de Alain Timar – „Rinocerii” de Eugene Ionesco şi cea la care am participat aseară: “Occident Express” de Matei Vişniec. Proiectul este cofinanţat de Institutul Cultural Român / Romanian Cultural Institute prin P r o g r a m u l C a n t e m i r – program de finanţare pentru proiecte culturale destinate mediului internaţional. Prin P r o g r a m u l C a n t e m i r se desfășoară și expoziția de fotografie Regards sur la Bucovine, deschisă până pe 26 iulie 2023 la Teatrul din Halles d’Avignon. Artiștii fotografi Luana Popa și Dinel Dumitru Teodorescu evidențiază Bucovina ca loc în care modernitatea întâlnește tradiția și unde creația artistică are rădăcini multiculturale”, a postat Jicman.

”Reușita unui proiect presupune și parteneri pe măsură. În cazul nostru, Institutul Cultural Român / Romanian Cultural Institute, al cărui președinte, domnul Liviu Jicman, s-a aflat alături de doamna Cristina Sima, în sala Théâtre des Halles – Avignon. Suntem bucuroși de oaspeți și mulțumim pentru susținere”, a transmis și conducerea Teatrului ”Matei Vișniec”. De menționat că textele dramaturgului Matei Vișniec sunt jucate de 32 de ani la Festivalul de Teatru de la Avignon.

Foto credit: Amedeia Vițega | Theatre des Halles – Avignon