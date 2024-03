La data de 3 martie orele 23:26, polițiștii Serviciului Rutier – IPJ Suceava, în timp ce efectuau serviciul de supraveghere şi control al traficului rutier pe str. Ștefan cel Mare pe raza municipiului Suceava cu autospeciala de poliție, au efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului condus de către un bărbat de 42 de ani din Suceava. După ce și-au declinat calitatea, agenții de poliție au solicitat conducătorului auto documentele personale şi ale autovehiculului și să se supună testării cu aparatul etilometru. În urma testării alcoolscopice a rezultat o concentrație alcoolică de 0,27 mg/l alcool pur în aerul expirat. I-au fost solicitate documentele personale și ale autovehiculului, conducătorul auto declarând verbal că nu le are asupra sa. S-a procedat la interogarea bazei de date și a rezultat că șoferul are permisul de conducere suspendat. Cercetările sunt continuate de lucrători din cadrul Serviciului Rutier – IPJ Suceava, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, prev. şi ped. de art. 335 alin. 2 din Cod Penal.