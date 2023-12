Actrița Shannen Doherty, cunoscută românilor drept Brenda din serialul Beverly Hills, a dezvăluit într-un interviu că luptă pentru viața ei, afirmând că nu vrea să își încheie existența pe această planetă, acum când este atât de tânără, notează click.ro.

Sistemul osos al actriței a fost afectat de cancer, o veste care a adus un nou val de durere și îngrijorare. În luna iunie, ea a anunțat pe Instagram revenirea bolii după ce aceasta intrase în remisie. Într-un interviu recent acordat revistei People, Shannen Doherty și-a exprimat dorința de a trăi și de a iubi în continuare, subliniind faptul că nu este pregătită să se despartă de viață. „Nu vreau să mor. Nu am terminat cu viața. Nu am terminat cu iubirea… Pur și simplu nu sunt pregătită, nu am terminat”, este mesajul ei sfâșietor.

În fața întrebărilor fără răspuns și a momentelor de disperare, ea a mărturisit că speră să participe la studii clinice pentru a beneficia de noile tratamente care ar putea să ofere speranță în lupta ei împotriva cancerului, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

