Casa de Poezie Light of ink & Colegiul Național “Petru Rareș”, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava & al Centrului Cultural Bucovina Suceava, organizează Seara de Poezie aniversară: 30 ani L.ink – poeți în recital.

Evenimentul este dedicat sărbătoririi celor 30 de ani ai Casei de Poezie Light of ink (L.ink) & este organizat în cadrul ediției a 55-a a Festivalului Național de Poezie “Nicolae Labiș”.

Miercuri, 4 octombrie 2023, ora 16.00

Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava – Aulă (Str. Mihai Viteazu 25)

Invitații Serii de Poezie sunt invitați speciali ai organizatorilor Festivalului Național de Poezie “Nicolae Labiș”, poeții nominalizați la secțiunea Carte de poezie apărută în anul 2022, poeții nominalizați la secțiunea Poezie nepublicată.

Moderator: poetul & promotorul cultural Ioan MANOLE

Organizator: prof. Gheorghe CÎRSTIAN, coordonatorul Casei de Poezie Light of ink

Casa de Poezie Light of ink (L.ink) este un proiect cultural al Colegiului Național “Petru Rareș” din Suceava. Casa de Poezie împlinește 30 de ani de existență în octombrie 2023. Activitatea clubului literar s-a desfășurat de-a lungul vremii sub trei titulaturi. Cenaclul literar „Săgetătorul” din Suceava a reprezentat inițiativa Catedrei de limba și literatura română (prin prof. Gheorghe Cîrstian) de la Colegiul Național “Petru Rareș” și s-a constituit în octombrie 1993, ca filială judeţeană a Cenaclului naţional “Săgetătorul”, cu sediul la Bucureşti, coordonat de prof. dr. Tudor Opriş. Timp de 15 ani și-a păstrat numele inițial. În anul 2008, ca urmare a parteneriatului cu Asociația Alecart din Iași (coordonator, prof. Emil Munteanu), cenaclul a devenit, timp de 10 ani, Clubul de Poezie Alecart. Din iunie 2018, clubul literar a devenit Casa de Poezie Light of ink (L.ink). Programul activităţilor s-a adresat liceenilor și absolvenților creatori din judeţul Suceava, care au scris literatură, au publicat în reviste literare și antologii, precum și pe platforme culturale, s-au distins prin participarea la concursuri de creaţie literară sau au debutat în volum. Membrii clubului s-a reunit (de regulă, sâmbăta, apoi joia sau vinerea), în aula Colegiului Național “Petru Rareș” (apoi în Casa B+B, MEFI CAFE și, în ultima perioadă, în spațiul expozițional al Teatrului Municipal “Matei Vișniec” și la Book Café USV), în şedinţe bilunare, coordonate de prof. Gheorghe Cîrstian și moderate de profesori colaboratori, precum Andreea Șandru sau Vlad Sibechi, dar și de poete precum Antonia Mihăilescu, Daniela Bejinariu, Sorina Rîndașu, absolvente ale Colegiului. Au participat liceeni și profesori îndrumători din liceele sucevene, dar și din liceele din Gura Humorului, Fălticeni, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Siret, alte localități. Au participat, de asemenea, studenți, masteranzi și profesori de la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava. Au fost invitați scriitori și critici literari, muzicieni și artiști plastici, alți oameni de cultură. Organizarea clubului literar a venit ca recunoaştere firească a unei stări de fapt: rezultatele de excepţie pe care le obţin, an de an, liceenii și absolvenții suceveni participanţi la concursuri de creaţie literară dintre cele mai prestigioase. Interesul constant al liceenilor pentru creaţia literară şi succesul de care s-au bucurat lucrările lor pe plan naţional (peste 600 de premii şi menţiuni, obţinute la concursuri naţionale de gen) indică faptul că se poate vorbi despre o “şcoală suceveană” de tineri creatori, ale căror voci se disting fără echivoc în contextul literaturii tinere de astăzi. Membrii clubului de poezie au publicat un număr important de volume individuale. Creațiile membrilor clubului de poezie au apărut în volume colective, antologii, publicații de cultură scrise și on-line. În parteneriat cu Asociația Alecart, au fost editate revista Alecart (20 de numere) și Suplimentul de Poezie Alecart (4 numere). În iulie 2018, a fost realizat Suplimentul de Poezie ALACARTE, dedicat Festivalului de Poezie de la Bistrița. În perioada 2019-2023, s-a editat Suplimentul de Poezie L.ink, devenit Revista de Poezie L.ink, prezentat la Festivalului de Poezie și Muzică de la Bistrița și la alte festivaluri de literatură. În parteneriat cu Teatrul “Matei Vișniec” Suceava, Casa de Cultură a Studenților Suceava (Trupa de teatru “Fabulinus”) și Planetariul Suceava, a fost realizat spectacolul “cosmic” (regia: Cosmin Panaite), pe texte ale membrilor clubului de poezie, manifestare dedicată Zilelor “Matei Vișniec”. În 2018, la 25 de ani de la apariția clubului de poezie, a fost editat volumul antologic “Casa de Poezie” (Editura Vinea). Membrii Casei de Poezie au fost prezenți la Festivalul de Poezie și Muzică de la Bistrița și la FILIT – Festivalul de Literatură și Traduceri de la Iași. Au participat, de asemenea, la Atelierul de poezie Super, la Atelierul de scriere creativă de la Ipotești, la Tabăra de creație LicArt, la Tabăra de creație literară Tinere Condeie, la Tabăra de Poezie Fluturica, la proiectul Poezia pe iarbă.

Clubul are site propriu (www.lightofink.com), precum și siglă proprie, realizată de graficianul Vasile Krasovschi. Activitatea se desfășoară sub sloganul: L.ink – o legătură de cultură.