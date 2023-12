Un incendiu a cuprins astăzi o casă de locuit din satul Burla, informează ISU Suceava. Au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 60 metri pătrați și o anexă corp comun (grajd) pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică (scurtcircuit).

Au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți împreună cu lucrători ai SVSU Volovăț cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD B2.