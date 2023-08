Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a participat astăzi, la sediul instituției pe care o conducere, la o ședință la care au participat directorul general adjunct al companiei care furnizează energie electrică în județ, Delgaz Grind, Mihaela Cazacu, primari din județ și reprezentanți ai unor instituții publice. Gheorghe Flutur a precizat că în județ sunt aproximativ 310.000 de consumatori de energie electrică aflați în evidențele Delgaz Grid. „În al doilea rând am discutat despre câteva provocări. E vorba de cei care au panouri fotovoltaice, care se numesc mai noi prosumatori. În județul Suceava sunt 2.500 de astfel de prosumatori care produc circa 29 de Megawați curent electric. De asemenea am discutat și e o noutate în județul Suceava nevoia de stații de încărcare pentru mașinile electrice, atât în zona metropolitană pentru autobuzele de transport în comun. Am discutat despre tot județul și cum ajungem să avem aceste stații să fie capabile rețelele electrice să rezolve această problemă. De asemenea, am discutat despre investiții în domeniul rețelei de curent electric”, a spus Flutur.

El a precizat că anul trecut, în județul Suceava anul trecut au fost investiții de circa 41 de milioane de lei, anul acesta investițiile vor fi de 61 de milioane de lei, din care aproximativ 36 de milioane de lei înseamnă modernizarea și extinderea unor rețele de curent electric noi. „Anul viitor se va dubla suma de investiții din partea Delgaz Grid, la 122 de milioane de lei. De aceea am discutat despre unde ne doare cel mai tare să se facă investiții. Sunt în județul Suceava peste 2.000 de posturi de transformare. Unele dintre ele sunt vechi iar anul acesta 32 de posturi de transformare se modernizează. E nevoie de mult mai mult și am discutat să vedem cine hotărăște acest lucru, cine hotărăște urgența și care trebuie fie relația cu primăriile. Am mai discutat și despre liniile electrice, acele cabluri răsucite, torsadate, care rezistă la furtună, vânt sau la alte intemperii. Pentru că din păcate modificările climatice, furtunile, ploile torențiale și vijeliile au creat probleme. În același timp am discutat despre timpii de intervenție în județul Suceava de la semnalarea unei pene de curent. Pe țară media este cam 120 de minute. Aici pe județul Suceava ni s-a spus că e undeva pe la 70 de minute. I-am întrebat ce investiții au să depisteze cât mai repede cauza penelor de curent și intervențiile și am văzut că au astfel de investiții în tot felul de sisteme de depistare și de intervenție pentru că oamenii să nu aștepte mult cu penele de curent”, a mai precizat șeful administrației județene. El a mai adăugat că un alt subiect a fost cel al extinderii rețelelor.

„Am discutat ca acolo unde extinde iluminatul public să putem să extindem și rețelele propriu-zise de curent. În același timp sunt localități care se plâng că au stâlpii de curent electric prea des puși și ce facem cu asta. Am discutat de asemenea o serie de probleme legate de cabluri, cum pot fi îngropate în pământ și să nu mai fie aceste rețele care dau extraordinar de prost și din punct de vedere estetic”, a declarat Gheorghe Flutur. El a mai adăugat că a discutat cu cei de la Delgaz Grid și despre o serie de probleme semnalate de cetățeni cu privire la întârzierile la răspunsurile pentru avizări.

„Vom avea foarte întâlnire foarte repede și cu cei care au gaz metan după care vrem o întâlnire cu toții primarii din județ. Aici îi vom invita pe cei de la Delgaz Grid, atât electric cât și gaz metan, să discutăm cu cărțile pe față ce merge și ce nu merge. Județul Suceava vrea să extindă rețele de curent electric pentru că sunt zone unde s-a construit mult, case, cabane, sunt zone de munte unde nu a ajuns curentul electric. Apoi avem aproape 50 de localități unde pregătim extinderea rețelei de gaze naturale. Toate lucrurile acestea vor fi discutate și în final am stabilit să îi facem o invitație ministrului energiei domnului Sebastian Burduja să vină aici la Suceava la o întâlnire de lucru pe problemele legate de sursele de energie, de problemele specifice județului, de toate blocajele care sunt în absorbția banilor europeni, pentru a găsi soluții”, a încheiat Gheorghe Flutur.