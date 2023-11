Taxele și impozitele locale pentru anul 2024 în municipiul Suceava se vor majora doar cu rata inflației, a anunțat primarul Ion Lungu care a ținut să precizeze că ”așa ne obligă legea”. El a dat și câteva exemple. Astfel, pentru o garsonieră de 25 mp impozitul crește de 102 lei la 116 lei, pentru un apartament cu două camere de 45 mp în zona A se majorează de la 184 de lei la 209 lei, pentru un apartament cu trei camere de 65 mp în zona A crește de la 266 de lei la 303 lei iar pentru un apartament de patru camere de 75 mp în zona A crește de la 307 lei la 349 de lei. La mijloacele de transport auto taxa crește de la 55 de lei la 65 de lei la cele de capacitate cilindrică de până în 1.000 cm cubi, de la 66 la 78 de lei la cele de până în 1200 cm cubi, de la 77 la 91 de lei la cele de până în 1400 de cm cubi, de la 88 la 104 lei la cele de până la 1600 cm cubi, de la 250 la 280 de lei la cele de peste 1900 de cm cubi. Taxele și impozitele locale pentru anul 2024 vor fi aprobate în ședința Consiliului Local din 23 noiembrie.

