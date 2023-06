Tânărul şi nonconformistul Sebastian Felix Ţopescu, fiul regretatului comentator sportiv Cristian Ţopescu şi al realizatoarei TVR Christel Ungar, a avut parte de un reality show la TVR 1, ”Vis sau realitate”, care duminică a avut ultimul episod din primul sezon. Reporterii Click! s-au întâlnit zilele trecute cu Basti, care le-a spus că va urma și al doilea sezon al show-ului, pentru că are multe de spus.

Click!: Te-ai născut într-o familie de oameni care au făcut televiziune. Cum de te-a atras și televiziunea?

Sebastian Ţopescu: Spre deosebire de Germania, Italia sau în alte țări în care am trăit și m-am întâlnit cu oameni publici, e o lume complet diferită. Minusuri există mereu, dar, din păcate, în România, mi se pare că există preponderent minusuri, decât plusuri. Desigur, vin și plusuri. Am știut foarte bine drumul pe care mă duc și am știut bine ce-mi asum când am început să lucrez în televiziune. Eu știu foarte bine că o să fiu discreditat, probabil, până voi muri. De exemplu, sora mea e exemplul perfect. Când a murit ea, am decis că nu vreau să rămân în România, pentru că și când murise ea, toate articolele erau: „Fiica lui Cristian Ţopescu”, fară Cristina Ţopescu. Cristina chiar a făcut multe. Cristina nu mai era „fiica lui Cristian Ţopescu”. Cel puțin, în ochiul public, ea chiar făcuse foarte multe. Depinzând și de vârstă, atunci nu voiam să fac chestia asta, neapărat, pentru că voiam să mă duc pe drumul meu. Nu neapărat dintr-o frică a numelui, dintr-o frică de a fi umbrit, dar mai mult pentru că am vrut să descopăr eu, pe puterile mele, și să fac propriile mele greșeli. Adică să mă lovesc eu cu capul de perete, până învăț, și după aia să pot să stau cu capul sus, orice ar fi.

Care crezi că sunt trăsăturile de caracter moștenite de la părinții tăi?

Cred că de la tatăl meu am moștenit înțelegerea pentru oameni. Sunt foarte înțelegător cu oamenii, adică, cumva, dacă greșesc eu mă gândesc că așa a considerat el de cuviință, și dacă merege bine, aia e. Și de la mama mea, etica de muncă. Avem aceeași etică de muncă, care este concretă și concisă, tot timpul să-i ajutăm pe cei din jur. Eu mereu mă gândesc la chestia asta. Poate sună egoist sau ipocrit din partea mea, care nu am stat mereu în România. Dar mi-aș dori ca în România oamenii să se ajute mai mult între ei, să se ridice unul pe celălalt. Lucru pe care noi îl pierdem din vedere e că dacă unul dintre noi se ridică, automat îi trage pe ceilalți după el. Dacă toți se trag în jos unul pe celălat, ajungem la același nivel.

Legat de mama și sora ta, le-ai dat vreodată sfaturi cum să se îmbrace?

Eu sunt foarte sincer ca și om, de obicei zic ce gândesc, fără nicio reticență și îmi asum. Că e bine, că e rău, n-am cum să nu fiu sincer, mie îmi e foarte greu să zic și minciuni din astea de complezență. Dacă de obicei e ceva ce nu mi place, eu le zic, nu într-un mod agresiv, dar le zic. Le mai spuneam, că rochia e oribilă… Nu mergeam la cumpărături cu ele, urăsc să merg. Nu-mi place să merg în mall, e obositor.

