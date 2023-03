Botezul reprezinta un eveniment foarte important din viata unor parinti, dar si din viata nasilor, mai ales daca boteaza un copil pentru prima oara. Aceasta ceremonie emotionanta oficializata la biserica, necesita si pregatirea unui trusou botez, acesta fiind cel mai important accesoriu pe care nasii trebuie sa il ia pentru finutul sau finuta lor. Tot ceea ce contine un set pentru botez trebuie ales cu grija, asadar mai jos poti vedea mai multe detalii despre acest lucru.

Ce este mai exact un trusou pentru botez

In primul rand este important sa afli ce anume inseamna termenul de trusou pentru botez, pentru a sti exact ceea ce sa cauti si sa intelegi rolul fiecarui obiect din acest pachet. Trusoul de botez este o cutie sau un cosulet care trebuie sa contina toate acele obiecte necesare in cadrul slujbei de la biserica, atat articole pentru bebelus, cat si cele necesare pentru preot. Acest trusou este achizitionat de catre nasi, ales cu grija si in ceea ce priveste culorile, modelul si personalizarea cu datele botezului si numele copilului.

Pe langa trusoul pentru botez, nasii sunt cei care trebuie sa achizitioneze haine noi pentru copil, pe care sa le imbrace dupa ce slujba de botez s-a terminat si dupa ce au fost folosite toate elementele din trusou.

Elementele pe care trebuie sa le contina trusoul de botez

Inainte de a cumpara un astfel de pachet de botez, trebuie sa stii ce contine trusoul mai exact, pentru a nu omite niciun element necesar pentru botez.

Panza de mir – aceasta este o panza alba, necusuta, moale si placuta la atingere, ce simbolizeaza puritatea sufleteasca a copilului. Dupa ce bebelusul va fi scos din cristelinta va fi pus in aceasta panza.

Sticluta de mir – in aceasta sticluta se va pune ulei pe care preotul il va sfinti si il va folosi in cadrul ceremoniei de botez.

Fasa pentru botez – aceasta este folosita pentru infasatul bebelusului dupa ce este sters cu prosopul atunci cand este scos din cristelnita, insa acesta poate fi infasat doar pe perioada slujbei si ulterior imbracat in hainute noi.

Prosop pentru bebelus – prosopul din trusoul pentru botez trebuie sa fie unul foarte absorbant si sa aiba un model elegant. Avand in vedere ca pielea bebelusului este fina si sensibila, majoritatea trusourilor vor contine un prosop dintr-un material natural, placut la atingere.

Sapun pentru preot – inainte de a scalda copilul in cristelnita, preotul se va spala pe maini cu un sapun pe care trusoul pentru botez il va contine.

Prosop pentru preot – acesta va fi folosit de catre preot dupa ce va scoate copilul din apa pentru botez. Acest produs din trusoul de botez este de regula de dimensiuni mai mici si va ramane la preot.

Lumanari – aditional, un trusou pentru botez poate sa contina si lumanarea pentru botez sau o poti achizitiona separat. Indiferent de metoda aleasa, important este ca lumanarea de botez sa nu lipseasca si poate fi personalizata in ton cu trusoul.

Haine pentru bebelus – unele trusouri pot include si hainutele pe care bebelusul trebuie sa le imbrace dupa botez

Totodata, pe cutia ce contine toate aceste elemente pentru botez poti cere personalizarea cu numele bebelusului si cu data botezului.

Cateva sfaturi importante pentru alegerea trusoului pentru botez

Acum ca ai aflat care sunt elementele pe care trebuie sa le contina un trusou de botez, trebuie sa mai stii ca este indicat sa tii cont de culoarea care predomina in acest pachet, care in general se alege in functie de copil, daca este baietel sau fetita. Poti tine cont si de tematica botezului, care poate fi de exemplu cu anumite personaje din desene animate sau chiar si cu motive traditionale.

Nu uita nici de traditia conform careia atat parintii copilului, cat si nasii fac un schimb de cadouri inainte de botez. Discuta cu parintii copilului aceste aspecte si hotarati impreuna care este trusoul potrivit.