Elena Ciobanu, mama regretatului Răzvan Ciobanu, își plânge în tăcere celebrul fiu dar și soțul decedat în 2022 din cauza problemelor de sănătate pe care le avea. Rămasă văduvă, femeia a declarat pentru Click! că are grijă permanent de sufletele celor doi ce acum sunt la Cer.

Celebrul Răzvan Ciobanu a murit la vârsta de 43 de ani pe 29 aprilie 2019, în a doua zi de Paște, în timp ce se întorcea de la mare. Asta după ce regretatul creator de modă a pierdut controlul volanului, între Săcele și Năvodari și a ajuns cu autoturismul în copacii de pe marginea drumului. Astfel, că în urma testelor făcute de specialiști s-a constatat faptul că Răzvan Ciobanu consumase substanțe interzise. Timpul a trecut, însă rănile din sufletul mamei lui Răzvan Ciobanu se pare că nu vor să se vindece deloc.

„O să îi fac tot ce îi trebuie la patru ani. Așa cum se face. O să îi dau de pomană așa cum am făcut an de an. Nu am cum să mă resemnez cu situația că fiul meu nu mai este printre noi, dar asta este viața. Așa a fost dat de la Dumnezeu. Iau zilele, de la Dumnezeu, așa cum vin”, a spus Elena Ciobanu pentru Click!

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/ce-vrea-sa-faca-mama-lui-razvan-ciobanu-la-2353389.html