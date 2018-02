Ceaiul de ghimbir, o bautura foarte apreciata de cunoscatori, face adevarate minuni cu organismul uman. Pe langa intarirea sitemului imunitar s-a dovedit foarte eficient si in tratarea anumitor tipuri de cancer.

Recunoscut si utilizat de mii de ani in medicina ayurvedica, ceaiul de ghimbir are rezultate excelente, mai ales cand vine vorba de indigestie, migrene sau raceli de sezon. Multi dintre noi il prefera ca modalitate de preventie in anumite boli, pentru a pastra o stare de sanatate optima.

Sunt persoane care nu tolereaza gustul ghimbirului si de aceea consuma ceaiul in combinatie cu miere si lamaie ori menta. Nimic gresit, spun specialistii. Dimpotriva, combinatia este extrem de benefica pentru imbunatatirea sistemului imunitar. Lamaia este o adevarata sursa de vitamina C iar mierea este indulcitorul natural foarte recomandat. O combinatie care ofera papilelor gustative un gust iute, dar placut in acelasi timp. Daca ghimbirul este consumat, atat in ceaiuri cat si in alimentatie, sub forma de radacina proaspata si nu pliculete cu prafuri destul de incerte la origine, efectul acestuia va fi cel scontat. La piata sau in hypermarketuri se gasesc tot timpul radacini de ghimbir proaspete, gata sa fie consumate. In plus, nu costa mult si nici nu se strica usor.

Consumat sub forma de condiment in alimentatie, pentru a nuanta gustul mancarurilor, al sucurilor sau a da o aroma revigoranta prajiturilor, poti profita din plin de proprietatile binefacatoare ale ghimbirului doar daca il vei consuma sub forma de infuzie sau crud.

Daca nu stiai, ceaiul de ghimbir sub forma de comprese este benefic in tratarea arsurilor pielii.

Ghimbirul, planta sau radacina, este bogat in zinc, potasiu, calciu, magneziu, vitaminele B6, C si D si contine uleiuri esentiale, eterice, cu nenumarate proprietati benefice, precum gingerol, cineol, elemen, borneol, bisabolen, curcumen cu efect afrodisic. Totodata este un puternic tonic general, inlatura oboseala si toxinele din organism.

Ceaiul de ghimbir are multiple beneficii pentru sanatate

Specialistii sunt de parere ca ceaiul de ghimbir are multiple beneficii asupra organismului. Este antiseptic, expectorant, antifungic, antiviral, analgezic, antiemetic, hipotensiv, antispasmodic, antiinflamator, antibacterian, antifebril si antiagregant plachetar.

Ceaiul de ghimbir, eficient in caz de gripa si raceala

Preventiv, dar si atunci cand gripa si raceala s-au instalat, consuma din plin ceai de ghimbir. Are rezultate bune in cazul in care te confrunti cu tuse expectoranta, bronsita sau iritatii ale gatului, curatand plamanii, dar si in caz de probleme respiratorii. Daca esti racit sau gripat, ceaiul de ghimbir este aliatul tau de nadejde, te ajuta sa elimini toxinele din organism prin transpiratie, decongestioneaza caile nazale, grabeste procesul de vindecare si tonifica sistemul imunitar.

Cel mai simplu mod de a prepara ceaiul de ghimbir este punand cateva felii de ghimbir intr-un litru de apa fierbinte si se lasa sa fiarba la foc mic 10, 15 minute sau sub forma de infuzie.

Intareste sistemul imunitar

Consumat in ceai, ghimbirul are proprietati antioxidante, reducand riscul de infectii sau viroze. Consumand o cana de ceai de ghimbir, zilnic, riscul de accident vascular scade considerabil. Substantele active din ghimbir blocheaza depozitarea grasimilor pe artere, reduce considerabil colesterolul rau si previne anumite forme de cancer.

De asemenea, este util pentru buna circulatie a sangelui, previne formarea cheagurilor, ajuta la transportul oxigenului si al substantelor nutritive catre toate organele din corp, inclusiv cele sexuale. Este un puternic afrodisiac.

Combate eficient celulele canceroase

Ceaiul de ghimbir are rezultate pozitive in anumite tipuri de cancer. Este recunoscut faptul ca ghimbirul lupta eficient cu anumite tipuri de cancer si are chiar efect antitumoral in leucemii. Specialistii spun ca extrasele din ghimbir stimuleaza sistemul imunitar prin cresterea activitatii organului limfatic si splinei si producerea de fagocite. Inhiba extinderea celulelor canceroase in cazul cancerului de san.

Reface articulatiile la maini si picioare

In caz de artrita reumatoida, ceaiul de ghimbir face adevarate minuni. Anumite substante chimice din ghimbir tin la distanta enzimele responsabile de aparitia inflamatiilor in organism, sunt utile in caz de migrene, ostoartrita, dureri de spate sau crampe musculare. Desigur, medicul este cel care poate sa spuna cat de eficient este ghimbirul in astfel de probleme sau dimpotriva, daca face rau in combinatie cu alte medicamente utilizate pentru astfel de afectiuni.

Reduce durerile menstruale si greturile matinale

Este demonstrat stiintific ca o compresa imbibata in ceai de ghimbir, aplicata pe zona inferioara a abdomenului, relaxeaza muschii si reduce semnificativ durerea menstruala.

Scapi de greturi matinale daca esti insarcinata, cu ajutorul ceaiului de ghimbir. In aceasta perioada este recomandat sa bei maxim o cana de ceai de ghimbir la doua zile, ca remediu natural impotriva greturilor. In astfel de situatii, verdictul final il poate da doar medicul curant.

Are efect antistres si energizant

Dimineata iti poti lua portia de energie nu doar cu ajutorul cafelei, ci consumand o cana de ceai de ghimbir. In plus, seara te ajuta sa adormi mai usor, avand un puternic efect relaxant si antistresant.

Acestea sunt doar cateva dintre efectele benefice ale ghimbirului. Consuma-l cu incredere si descopera cum te poate ajuta si pe tine.

