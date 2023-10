Celebrele produse cosmetice de origine sud coreeană Atomy au ajuns pe piața suceveană. La Rădăuți a fost inaugurat miercuri seară ”Centrul Atomy” în prezența reprezentanților companiei dar și a consulului onorific al Republicii Coreea, omul de afaceri rădăuțean Dumitru Mihalescul, cu sprijinul căruia această afacere a ajuns în județul Suceava. Reprezentanta locală a companiei, Daniela Bîzgan, a ținut să precizeze că Atomy este lider de piață în Coreea de Sud și că la centrul de la Rădăuți situat pe strada Dobrogeanu Gherea cei doritori pot veni să testeze produsele și eventual să le comande. ”Cei care vor face comenzi prin centrul nostru vor beneficia de prețuri mai mici decât dacă le vor comanda individual”, a subliniat Daniela Bîzgan. La ”Centrul Atomy” de la Rădăuți clienții vor avea la dispoziție în jur de 60 de produse de ”beauty”, ”health” și ”antiage”.

”Am participat la prezentarea și introducerea în piața suceveană a unei noi afaceri și unor noi produse de origine coreeană. În calitate de consul onorific al Republicii Coreea dar și de președinte al organizației județene a oamenilor de afaceri din PNL Suceava mi-am propus să reprezint interesele comune ale Republicii Coreea și ale României și să îmbunătățesc relațiile comerciale dintre acestea. ,,Atomy” este prima afacere coreeană adusă în Suceava și reprezintă un început al dezvoltării de parteneriate de business româno-coreene”, a declarat Dumitru Mihalescul.

În ultimii ani, preparatele coreene au fost foarte populare pe piața de îngrijire a pielii. Una dintre companiile lider este ”Atomy”, care se poziționează ca un creator de produse cosmetice ecologice concepute pentru utilizarea de zi cu zi. Atomy este o companie globala de marketing in retea cu operatiuni de vanzare directa in 27 de zone ale lumii. Din februarie 2023, Atomy este in Romania, iar la inceputul lunii iunie a inaugurat primul centru educational din Romania. Compania este un gigant pe segment și în 2022, vânzările Atomy au ajuns la 2,2 trilioane KRW (aproximativ 1,84 miliarde USD), iar la inceputul anului 2023, avea 16 milioane de membri înregistrați. Toate produsele ”Atomy” sunt de calitate premium și de lux . Sunt hipoalergenice și multifuncționale. Conțin componente obținute din extracte și uleiuri de plante, produsele conțin toate substanțele necesare, vitamine utile, micro și macroelemente. Un set echilibrat de ingrediente hrănește și hidratează eficient pielea, stimulează sinteza colagenului, declanșează procesele de regenerare și astfel contribuie la întinerirea pielii. Toate plantele folosite în producție sunt cultivate în zone ecologic curate, iar pentru colectarea acestora se folosește muncă manuală. În produsele cosmetice Atomy nu există impurități chimice, așa că are un efect benefic chiar și asupra pielii delicate și iritate. Utilizarea nanotehnologiei în producția de produse de îngrijire elimină complet efectul de dependență, iar prezența extractelor organice de flori conferă formulărilor o aromă delicată și rafinată.

Inițial, compania s-a specializat în crearea de produse pentru piața de masă, dar de-a lungul timpului, proprietarii mărcii și-au schimbat conceptul și au oferit clienților produse high-tech pentru îngrijirea pielii și a corpului. Toate au fost dezvoltate cu participarea activă a Institutului Coreean de Cercetare a Energiei Atomice.

De când a fost înființată, Atomy a crescut rapid prin marketing de rețea centrat pe consumator, care susține cu strictețe principiul CEO-ului Park Han-gill „Calitate absolută, preț absolut”. Compania a lucrat neobosit pentru a crea o fundație pentru creșterea durabilă bazată pe gândire inovatoare, care stabilește succesul clienților drept obiectiv cheie și o cultură corporativă centrată pe principii, creștere incluzivă și partajare.

Atomy folosește o strategie de marketing în rețea orientată spre consumator. Selectăm produse premium, de calitate superioară, la prețuri rezonabile și le vindem prin canale de distribuție care pot concura cu magazine universale, magazine cu discount, rețele de cumpărături la domiciliu și cumpărături online. Cu alte cuvinte, găsim produse care sunt mai competitive ca si calitate și preț decât produse similare distribuite prin alte canale pentru beneficiile clienților noștri. Prin această strategie, promitem să ne atingem obiectivul final de „Depășirea satisfacției clienților până la succesul clienților”.