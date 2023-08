Chef Cătălin Scărlătescu a revenit cu echipa sa la Suceava, unde a gătit la cea de-a XV-a ediție a Festivalului de Artă Medievală <Șefan cel Mare> și, ca de obicei, și-a făcut selfie-uri cu toți doritorii. Într-un scurt interviu acordat Radio Top, el a declarat că, de fiecare dată, se întoarce cu plăcere la Suceava. Chef Scărlătescu a afirmat: „Eu, de obicei, sunt vorbăreț. Pe mine ai grijă ce mă întrebi, că sigur o să-ți răspund. Am întotdeauna o plăcere de a face poze cu oamenii, pentru că sunt foarte drăguți. Cel puțin la Suceava și la Bacău vin foarte mulți expați, oameni care s-au stabilit în străinătate, și vor selfie-uri cu mine. Îmi place chestia aia: Am venit tocmai din Italia să facem poze, uăi! Suceava a intrat pe sub pielea mea rapid și îmi place aici. De aceea, vin chiar de două ori pe an”. Legat de actuala ediție a Festivalului de Artă Medievală, chef Scărlătescu a spus: „A fost spectaculoasă, cu foarte multă lume, cu foarte mulți combatanți, războinici, echipe care s-au bătut în șanțul Cetății de Scaun și au rememorat bătăliile lui Ștefan cel Mare”.