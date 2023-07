Chef Cătălin Scărlătescu este prezent în acest weekend la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava unde jurizează concursul ”Săru’mîna pentru masă!”, dar și gătește preparate pentru cei prezenți. El a declarat astăzi că va prepara mici, sarmale, tochitură și cârnați. ”Pentru prima dat dacă facem mici dar micii noștri că am avut un pariu cu domnul Ursu că nu știm noi să facem mici la București. O să vedeți domnule Ursu ce mici facem noi al București. Venim și cu niște sarmale, avem și tochitură și niște cârnați adică ceva ce se mănâncă pe aici. Practic rețete tradiționale. Eu nu fac altceva decât să le duc mai departe. Nu a inventat nimeni apa caldă, era deja inventată, ca și găurile din schweitzer pe care le-au scos austriecii sau șnițelul care era făcut. Nu fac decât ce am învățat acasă la bunica”, a declarat chef Scărlătescu.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings