Primarul Sucevei Ion Lungu a fost prezent astăzi la București unde a avut discuții la mai multe ministere și companii pentru rezolvarea unor probleme ale municipalității. ”Am avut intilniri la Bucuresti cu Ministrul Energiei Sebastian Burduja,cu Ministrul Culturii d-na Raluca Turcan,cu doamna director general CNI Manuela Pătrășcoiu si cu reprezentanți ai Misterului de finanțe si ai Ministerului Dezvoltării cu care am discutat probleme importante ale municipalitații pe care le voi detalia in Coferința de presă. O parte din probleme si-au găsit rezolvarea in timpul discuțiilor avute, pentru altele pregătim documentații de depunere de proiecte”, a spus Ion Lungu.

