Comuna Horodnic de Sus din județul Suceava a luat-o înaintea multor orașe și municipii. Investițiile în zona industrială ”Hărnicia” din Horodnic de Sus depășesc 3 milioane de euro ceea ce este un lucru incredibil pentru o localitate din mediul rural. Anunțul l-a făcut chiar primarul comunei, Valentin Luța, care pe 15 iunie a participat la inaugurarea unei noi investiții aferentă zonei industriale ,, HĂRNICIA ” efectuată de societatea Bucovina Home. ”Deja investițiile în miniparcul nostru industrial depășesc 3 milioane de euro! Susținem pe toți cei ce creează locuri de muncă și dezvoltare în comuna noastră minunată”, a declarat Luța. Zona industrială din Horodnic de Sus se întinde pe o suprafață de 16 hectare. Suprafața este concesionată pe parcele investitorilor. ”Am amenajat acest parc industrial pe un teren pe care după Revoluție nu s-a mai cultivat nimic și a rămas cu bălării și pipirig. Și suntem bucuroși că putem să îl punem în valoare”, a spus primarul. El a precizat că Primăria concesionează terenul cu o condiție: să fie investiții care să plece de la un minim de 150.000 de euro pentru o parcelă de 2.500 de metri pătrați. ”Până în prezent avem firme locale din Horodnic, Rădăuți, Sucevița și Marginea care vor investi aici. Avem producție de prefabricate din beton, confecții metalice, depozite de materiale de construcții, confecții din produse din sticlă respectiv geamuri termopan pentru export”, a arătat Valentin Luță. El a adăugat că se așteaptă ca în viitorul parc industrial să funcționeze minim 20 de societăți comerciale și speră că în total vor fi create 100 – 150 de noi locuri de muncă. Valentin Luța a subliniat că Primăria oferă mai multe facilități pentru investitorii care vor veni în acest parc industrial. „Primăria oferă toată partea de infrastructură rutieră, apă canal, rețea electrică, plus că și concesiunea oferă celui care optează să vină aici o suprafață de teren pentru care are costuri minimale. El se obligă ca suma pe care ar fi investit-o într-un teren să o investească într-o hală de producție sau în utilaje. Și nici concesiunea nu este mare, variază de la 6 la 8 euro pe metru pătrat iar banii se plătesc în 25 de ani. Deci e foarte avantajos pentru cel care optează pentru o astfel de variantă”, a mai spus primarul.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating