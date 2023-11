În cadrul evenimentului de inaugurare a Cazinoului din Vatra Dornei readus la viață printr-un proiect finanțat cu fonduri europene au fost acordate nu mai puțin de 29 de ordine din care 5 patriarhale și 24 eparhiale unor personalități care au avut contribuții directe în reabilitarea acestui important obiectiv local, județean și național sau care au pus umărul la lucrarea Bisericii. Patriarhia Română i-a onorat pe președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur cu ”Crucea Patriarhală”, cel mai înalt ordin al acestei instituții, pe primarul municipiului Suceava, Ion Lungu care a primit Ordinul Patriarhal ”Sf. Cuvios Ioan Iacob de la Neamț”, Noul Hozevit, pe sebsecretarul de stat Doina Iacoban-consultantul proiectului, cu Crucea Maria Brâncoveanu, pe inginerul Ciprian Muscă, consilier eparhial cel care a coordonat lucrările la Cazinou, cu ordinul Sanctus Staphanus Magnus pentru mireni și pe preotul Viorel Ilișoi, consilier eparhial, cu acceași distincție dar pentru clerici. Printre cei care au primit ordine eprhiale se numără primarul și viceprimarul municipiului Vatra Dornei, Ilie Boncheș și Marius Râpan, care au primit Ordinul ”Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție eparhială. Aceeași distincție a primit și președintele Agenției de Dezvoltare Regională NE de la Piatra Neamț, Vasile Asandei dar și directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Costantin Ursu.

Vezi lista completă: