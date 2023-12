Bugetul pentru 2024 va fi un buget pentru dezvoltarea României și acesta a fost principalul subiect pe care l-am discutat în ședința Biroului Politic Național al PNL, a declarat liderul PNL, Nicolae Ionel Ciucă.

”Pentru Partidul Național Liberal, liniile roșii sunt foarte clare: bugetul pentru anul următor va asigura investițiile necesare pentru modernizarea României, dar și sprijinul necesar pentru cetățeni – majorări de pensii și salarii”,a spus Ciucă.

El a precizat că este pentru prima dată în istorie când bugetul alocat pentru Educație a crescut de la 35 miliarde lei la 57 miliarde lei, o creștere de 61%, bani necesari pentru creșterile salariale promise, dar și pentru punerea în aplicare a Legilor Educației. ”La Ministerul Dezvoltării, ne-am asigurat că vom avea fondurile necesare pentru programele de dezvoltare locală, derulate prin Anghel Saligny sau CNI. Structurile de sănătate vor avea un buget total de aproximativ 80 de miliarde, cu o creștere pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate de peste 3 miliarde. Alocăm și fondurile necesare pentru continuarea tuturor programelor de mediu, atât de importante pentru cetățeni. PNL pledează pentru o construcție bugetară în care investițiile publice sprijină economia și veniturile la buget, iar acestea, la rândul lor, devin surse sustenabile de creștere a veniturilor și a calității vieții pentru toți românii”, a mai spus președintele PNL.