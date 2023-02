Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu valabil pentru zona de munte a județului Suceava. Codul portocaliu este valabil începând de astăzi, 17 februarie, de la ora 20:00 și până sâmbătă, 19 februarie, ora 20:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat în zona de munte a județelor Suceava Maramureș și Bistrița Năsăud, la altitudini de peste 1700 m, temporar va ninge viscolit, se va depune strat consistent de zăpadă, iar vizibilitatea va fi redusă.

La altitudini sub 1700 m, temporar va ploua, prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 40…50 l/mp și izolat 60…70 l/mp, favorizând topirea stratului de zăpadă. În nordul, nord-vestul și centrul țării vor fi precipitații moderate cantitativ și pe alocuri se vor acumula peste 25…35 l/mp.

De asemenea, pentru jumătatea de est a județului Suceava a fost emisă o avertizare de cod galben de intensificări ale vântului valabilă în intervalul 18 februarie, ora 8:00 – 19 februarie, ora 20:00. În intervalul menționat, în nord-vestul, nordul, centrul și local în sudul și în extremitatea de sud-est a țării, temporar vor fi intensificări ale vântului, cu rafale de peste 55…65 km/h și izolat 70 km/h.