Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” au fost finalizate lucrările la noul teren de sport. Ion Lungu a precizat că lucrările au fost finanțate de la bugetul Primăriei Suceava, investiția fiind de aproape 770.000 de lei. „Infrastructura sportivă școlară este o prioritate pentru municipalitate”, a spus Lungu. În același timp, el a adăugat că pe 1 decembrie 2023 va fi inaugurată sala de sport de la Școala Gimnazială nr.10 din cartierul Burdujeni.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating