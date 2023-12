Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, îi cere ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu, modernizarea și automatizarea tuturor trecerilor la nivel cu calea ferată din județul Suceava. El vrea să afle de la ministru câte treceri la nivel cu calea ferată (căi ferate funcționale) se află la nivelul județului Suceava, câte dintre aceste treceri au în funcțiune sisteme moderne de bariere și semnalizări luminoase și acustice și câte vor fi modernizate în anul 2024.

”Chiar dacă investițiile în modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată (montare și automatizare a barierelor) reprezintă cele mai puțin costisitoare și rapide investiții care s-a putea realiza și ar contribui la creșterea siguranței rutiere/feroviare, în continuare există, atât la nivelul județului Suceava, cât și la nivel național, treceri la nivel cu calea ferată foarte slab semnalizate sau chiar nesemnalizate, cu acostamente acoperite de vegetație sau cu degradări ale stratului asfaltic. De exemplu, în urmă cu numai câteva zile, pe linia secundară Dornești-Putna, în apropierea municipiului Rădăuți, județul Suceava, a avut loc un accident grav la o trecere cu la nivel cu calea ferată, din care au rezultat 4 răniți, inclusiv pagube la nivelul infrastruturii feroviare. Vă cer aceste ionformații având în vedere că ați demonstrat până în prezent o deosebită atenție către soluționarea problemelor care există în domeniul infrastructurii de transporturi, precum și faptul că această problemă am semnalat-o constant miniștrilor transporturilor din ultimii ani”, a mai spus Bălan.