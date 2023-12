Asigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a traficului rutier pe drumul național DN2, în contextul existenței unei coloane de ansambluri auto (T.I.R.) care staționează pe zona DN2 Suceava – P.T.F. Siret, constituie în această perioadă o preocupare de prim rang pentru Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, a anunțat prefectul Alexandru Moldovan.

”În acest moment, coloana de autovehicule grele de transport marfă în așteptare a scăzut cu 4 km față de ziua anterioară (circa 900 vehicule aflate în rând), atât datorită creșterii numărului de vehicule procesate pe zi în punctul vamal de către partea română (circa 450 autocamioane/24 ore), cât și prin efortul echipajelor de poliție rutieră aflate permanent în zona în cauză (în acest moment acționează 5 echipaje de poliție rutieră și ordine publică). Mă bucur să constat că demersurile președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, efectuate sâmbătă la vama Siret către autoritățile ucrainene au avut efectul scontat, fiind identificate soluții pentru accelerarea capacității de procesare a autocamioanelor. Adresăm din nou rugămintea către participanții la trafic să respecte semnalele polițiștilor rutieri care asigură direcționarea traficului și să opteze spre rutele alternative către zona Rădăuți – Vicov de Sus, tocmai pentru a se realiza fluidizarea traficului și a se evita blocajele rutiere”, a spus prefectul de Suceava.