Primarul Sucevei, Ion Lungu, a verificat, astăzi, stadiul lucrărilor la noua sală de sport de la Școala Gimnazială nr. 10 din cartierul Burdujeni. Ion Lungu a precizat că lucrările sunt realizate de o firmă serioasă și performantă, SC Simion Tehnoconstruct din Botoșani, iar sala de sport va fi gata până la începerea noului an școlar. „Aici avem o firmă care lucrează foarte bine. Este vorba despre SC Simion Tehnoconstruct, firma care a făcut în trei luni de zile a construit creșa de la Fălticeni. Sunt mulțumit cum merg lucrările aici, am ajuns la ultimul nivel și urmează centura, iar apoi se va lucra la acoperiș și la partea de finisaje. Sunt convins că până la începerea noului an școlar vom da în funcțiune această sală de sport. Chiar dacă termenul de finalizare este 15 luni, acesta se reduce la jumătate”, a precizat Lungu. El a subliniat faptul că municipalitatea face eforturi pentru modernizare Școlii Gimnaziale nr. 10. „După ce am mansardat școala, iată că facem sala de sport. Iar în ședința de Consiliu Local de alaltăieri am aprobat reabilitarea prin eficiență energetică a acestei școli, printr-un proiect de aproape două milioane de euro. Este o școală importantă, una dintre cele mai mari școli din orașul nostru. O școală solicitată, o școală unde se face performanță. Iar noi ca primărie, eu ca primar facem tot ce trebuie ca școala să aibă condiții cele mai bune pentru educație, pentru a realiza performanță școlară în continuare”, a încheiat Ion Lungu.