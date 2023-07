Primăria municipiului Suceava a demarat procedurile pentru o nouă licitație care vizează lucrările de reabilitare a străzilor, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Noul contract de reabilitare stradală va fi încheiat pentru o perioadă de 2 ani (nr. actualul este doar pentru un an) și are o valoare estimată de 86,4 milioane de lei fără TVA iar deschiderea ofertelor va fi pe 16 august 2023. ”Au fost solicitări noi în acest contract inclusiv un finisor de capacitate mai mică pentru trotuare sau pentru aceste reabilitări ale străzilor în urma celor care pun gaz sau alte utilități și bineînțeles s-au trecut toate condițiile pentru aceste capace autonivelante. Avem și o noutate pe care o vom respecta cu fermitate. Constructorul care va câștiga licitația și nu va respecta termenele impuse nu de noi ci de specialiști că nu le punem din burtă și va veni cu scuze gen nu este forță de muncă, nu sunt pregătit, nu va putea participa la o nouă licitație. Când va semna contractul se va pune această condiție de către Primărie. De aceea avem șantiere deschise în Suceava care durează foarte mult pentru că sunt mutate echipe dintr-o parte în alta. De aceea trebuie să fim fermi”, a explicat Harșovschi.

