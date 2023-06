Consilierul local PMP, Cristian Timoficiuc, este de părere că gala internațională de kickboxing <Colosseum Tournament> programată, astăzi, de la ora 19.00, în șanțul de apărare al Cetății de Scaun a Sucevei va fi una reușită. Municipalitatea finanțează cu 200.000 de lei evenimentul, în baza votului dat de deliberativ. Într-o emisiune la Radio Top, consilierul a afirmat: „În opinia mea, va fi un show spectaculos. Au venit foarte mulți luptători din străinătate și, de aceea, cred că va fi interesant”. Cristian Timoficiuc a adăugat: „Cetatea de Scaun este o emblemă a Sucevei și a județului. Gala va avea loc în șanțul de apărare, unde s-au ținut lupte. Așadar, este o idee foarte bună aceasta ca gala de kickboxing să se desfășoare în șanțul Cetății”. Aseară, pe esplanada Casei de Cultură s-a derulat cântarul oficial al galei, în fața unui public numeros. Acolo a fost prezent și invitatul de onoare, respectiv celebrul kickboxer olandez Semmy Schilt, multiplu campion mondial la K1. Evenimentul va fi transmis în direct în 83 de țări de pe cinci continente. Gala va cuprinde două meciuri pentru centura mondială și opt meciuri internaționale. Intrarea luptătorilor în ring se va face pe muzica Filarmonicii din Botoșani, iar producția video va fi asigurată de un specialist de la Hollywood, fiind vorba despre realizatorul scenelor de acțiune ale filmului <Misiune Imposibilă>. În cadrul galei vor lupta și sportivii suceveni Raiko Levițchi, Mihai Rusu, Ionel Bălan și Bogdan Floriștean. Pentru eveniment sunt puse în vânzare bilete de 50 și de 100 de lei.

