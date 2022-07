Mănăstirea Sf.Ilie din comuna Șcheia va fi inclusă în programul Pelerin în Bucovina Consiliul Județean urmând să pregătească un eveniment special pentru a marca momentul. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă. ”Prima acțiune concretă pe care o avem în vedere atunci când vorbim despre promovarea Mănăstirii Sf.Ilie este aceea de a o include în programul Pelerin în Bucovina și avem în vedere organizarea unui eveniment prin care să marcăm acest moment. Acest program cuprinde o serie de trasee în care sunt incluse Mănăstirea Putna, Mănăstirea Hagigadar, Mănăstirea Cacica. Prin urmare vom organiza până la data de 15 august un eveniment prin care să marcăm includerea Mănăstirii Sf.Ilie în circuitele turistice care fac parte din programul Pelerin în Bucovina”, a spus Barbă.

