Legendarul antrenor sucevean Constantin Vlad a fost numit selecţionerul echipei naţionale de rugby seniori a Republicii Moldova. Fostul tehnician al echipei Clubului Sportiv Municipal Suceava a fost nu mai puţin de 46 de ani alături de formația bucovineană. Mai mult, timp de cinci ani de zile a fost la loturile naţionale ale României, secund la cea de seniori în 2001 şi 2002 şi antrenor principal al naţionalei de tineret, în perioada 2004 – 2008.

Constantin Vlad are în palmares două titluri de campion european de tineret în 2006 la Sopot şi în 2007 la Bruxelles, un titlu de vicecampion european în 2005 la Valladolid şi un loc IV la Campionatele Mondiale din 2008 în Chile.

„Pentru mine a fost o mare bucurie şi onoare în acelaşi timp, când am auzit ca sunt propus pentru funcţia de antrenor la naţionala Moldovei. Sper ca totul să fie bine şi să avem o susţinere bună”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.