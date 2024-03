Forumul Moldova – Romania: Capital Bridges, ediția a II-a, a fost organizat pentru a impulsiona cooperarea economică și a piețelor de capital din cele două țări.

Evenimentul a avut loc în contextul negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Dinamica ultimilor ani demonstrează că piața de capital din România poate susține runde de finanțare consistente derulate atât de antreprenori și instituții ale statului, cât și de companii din Republica Moldova.

Cooperarea cu autoritățile și sectorul privat din România sunt esențiale pentru transformarea pieței de capital din Republica Moldova într-un motor al creșterii economice și al prosperității durabile, au susținut la unison reprezentanții mediului public și privat prezenți la a doua ediție a forumului Moldova-Romania: Capital Bridges, care a avut loc ieri, 27 martie, în București. La Forum au participat reprezentanți guvernamentali de rang înalt din ambele țări, din conducerea autorităților de reglementare și supraveghere ale piețelor financiare, investitori și lideri ai companiilor de top care activează în regiune, în total peste 300 de profesioniști ai piețelor financiare și ai mediului de business din cele două țări.

Nicolae Ciucă, Președintele Senatului României: „Viziunea unei Europe competitive și puternice, care își protejează cetățenii, implică o Europă care investește în apărare, inovează în energie și care prezervă modelul de viață european. În această Uniune Europeană a viitorului, România și Moldova se regăsesc împreună. Angajamentul nostru față de Republica Moldova este de netăgăduit. Am sprijinit și vom sprijini toate deciziile importante privind agenda europeană a Republicii Moldova.”

Igor Grosu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova: „Nu avem timp de pierdut atât noi, cei care trebuie să aliniem legislația Republicii Moldova la cea europeană, cât și dumneavoastră, care vreți să faceți investiții în IT, HoReCa, în companii de construcție, de producere de regenerabile etc. Vin cu un ultim îndemn: investitori, treceți Prutul! Succesul și modelul Europei s-a bazat pe prosperitatea pe care a creat-o pentru cetățenii săi. Să scriem împreună istoria Europei!”

Marcel Ciolacu, Prim-ministrul României: „Piața de capital de la București este în acest moment o instituție matură și aflată în plină expansiune. S-a dovedit deja platforma ideală de lansare a unor companii românești de succes și vrem să jucăm același rol și pentru firmele moldovenești de prim rang. Bursa de Valori București este locul unde faptele și cifrele vorbesc de la sine. Este o resursă națională construită cu mult efort pe care, astăzi, o punem la dispoziția fraților noștri. Fiindcă așa face o familie adevărată atunci când i se cere ajutorul!”

Dorin Recean, Prim-ministrul Republicii Moldova: „Obiectivul nostru este ca fiecare om de afaceri, așa cum se simte în Uniunea Europeană, să se simtă și în Republica Moldova. Se deschid piețele UE, EFTA, avem deschise pieţe cu Statele Unite, cu Marea Britanie, cu Turcia, şi aceasta este o oportunitate importantă. Ceea ce se întâmplă la Forumul Moldova-Romania: Capital Bridges este de asemenea un lucru foarte important şi vreau să mulţumesc Bucureştiului şi celor de la Chişinău care insistă pe acest proiect de interconectare a pieţelor de capital din Republica Moldova și România. Şi o să vă dau câteva exemple care ne arată câte oportunităţi sunt în Republica Moldova pe diferite dimensiuni – de infrastructură, rutieră şi feroviară, farmaceutică, chiar şi electronică. Este vorba despre zonele economice libere, dar şi parcuri IT, unde am inclus şi dimensiunea de cercetare şi dezvoltare. Mai mult decât atât, Republica Moldova îşi are politica fiscal-bugetară orientată la mediul de afaceri, Republica Moldova respectă profitul, Republica Moldova îşi doreşte ca profitabilitatea companiilor să crească, şi asta, suntem siguri, va duce la o productivitate mult mai mare în economie, şi, corespunzător, toţi cetăţenii din Republica Moldova vor beneficia.”

Anca Dragu, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei: „Banca Națională susține și încurajează inițiativele îndreptate spre dezvoltarea pieței de capital în Republica Moldova, iar în calitate de instituție responsabilă de supravegherea prudențială și de stabilitatea pieței financiare, ne dorim să facilităm libera circulație a capitalurilor și a serviciilor financiare, de altfel capitole de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, capitole în care Banca Națională are un rol principal, astfel încât Republica Moldova să se bucure de prosperitate și stabilitate economică. Un pilon esențial este armonizarea reglementărilor naționale cu cele europene, pas care va marca integrarea pieței de capital din Moldova cu piața financiară internațională. Finalizăm strategia de dezvoltare a Depozitarului Central Unic care se află în coordonarea Băncii Naționale a Moldovei, alături de alte elemente importante.”

Bursa, o oportunitate pentru companiile de peste Prut de a deveni jucători regionali

Maib, cea mai mare bancă din Republica Moldova, listată la Bursa de Valori a Moldovei, a anunțat că intenționează să se listeze și la Bursa de Valori București. Purcari Wineries a fost prima companie din Republica Moldova care, în februarie 2018, s-a listat la Bursa de Valori București. Listarea a avut loc în urma unei oferte publice de peste 40 milioane euro, la acel moment.

Alexandru Petrescu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, România: „Sunt sigur că vom vedea din ce în ce mai multe business-uri din Republica Moldova listate la Bursa de Valori din Bucureşti, companii din zona de infrastructură critică, din zona telecom, din zona energiei. Este momentul ca experţii să lucreze la legislaţia care permite listarea maib pe piaţa de capital din România. Şi, din acest punct de vedere, lucrăm intens, alături de BVB, de Depozitarul Central, de Banca Naţională a Moldovei, de Banca Națională a României, astfel încât să creăm un cadru legislativ care să permită o listare de succes. Şi nu am nicio îndoială că acest eveniment este iminent şi se va întâmpla cât mai repede.”

Dumitru Budianschi, Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare din Republica Moldova: „În prezent, Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova, împreună cu instituțiile guvernamentale, lucrează la elaborarea unui document strategic pe termen mediu de dezvoltare a pieței de capital. Sperăm că acest document să fie aprobat de Parlamentul Moldovei până la finalul 2024. Suntem ferm convinși că implicarea Bursei de Valori București în piața de capital din Republica Moldova va contribui esențial la modernizarea infrastructurii, va spori atractivitatea și activitatea de pe piața de capital din Republica Moldova. În 2023, maib a efectuat prima emisiune publică de obligațiuni corporative, iar intenția maib de a fi listată și pe Bursa de la București contribuie esențial la îmbunătățirea procesului de reglementare și integrare a piețelor din Republica Moldova și România”.

În prezent, pe ambele piețe operate de Bursa de Valori București sunt listate 370 de companii cu o capitalizare care depășește 331 de miliarde de lei, cel mai mare nivel din istorie. Indicele principal al pieței, BET, a crescut cu aproape 40% în ultimele 12 luni și a stabilit pe 27 martie un nou maxim istoric, de 16.830 de puncte. Lichiditatea medie zilnică pentru toate instrumentele financiare a fost la finalul anului trecut de 154 milioane de lei, o creștere cu 60% față de anul precedent și o valoare record. Numărul de investitori la bursă a continuat să crească, iar la finalul anului trecut a ajuns la un nou maxim, aproape 179.000.

Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București: „Bursa de Valori București este un partener pentru Republica Moldova în dezvoltarea propriei piețe de capital. Prin practicile și experiența Bursei de Valori București, Moldova poate construi o piață de capital robustă, iar colaborarea strânsă între cele două piețe de capital poate stimula cooperarea regională inclusiv la nivelul piețelor financiare, în beneficiul economiilor ambelor țări. Inițiativele existente deja și interconectarea piețelor inițiată de autoritățile de reglementare și supraveghere și ceilalți stakeholderi din România și Moldova, precum și toți pașii parcurși de maib în direcția listării la Bursa de Valori București, deschid drumul și altor companii din Moldova să se listeze la BVB.”

Giorgi Shagidze, Președintele maib: „Suntem încântați că am fost co-organizatori pentru cea de-a doua ediție a forumului Moldova-Romania: Capital Bridges. Acest eveniment a evidențiat un nivel fără precedent de sprijin din partea autorităților românești și moldovenești pentru integrarea strânsă a piețelor de capital ale celor două țări, fapt pentru care suntem extrem de recunoscători. Le mulțumesc investitorilor și reprezentanților mediului de afaceri care au participat la eveniment, precum și tuturor invitaților de la forum pentru dezbaterile foarte consistente.”

Odile Renaud-Basso, Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD): „Fiind cel mai mare investitor instituțional al Republicii Moldova, BERD sprijină sectorul privat și sectorul bancar al țării. Un astfel de exemplu este maib, cea mai mare bancă din Moldova și partenerul ferm al BERD. Maib este angajată într-o transformare importantă pentru a se pregăti de listarea la Bursa de Valori București, ceea ce ar servi drept exemplu pentru toate companiile moldovenești să se listeze și să acceseze surse de finanțare esențiale pentru creștere și succes. Fiind implicați activ în reforma sectorului bancar al Republicii Moldova, continuăm să sprijinim autoritățile pentru a aduce infrastructura financiară a țării mai aproape de UE. Pe măsură ce Republica Moldova se îndreaptă spre Europa, BERD va fi alături, oferindu-i sprijinul necesar.”

Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București: „România a parcurs un drum complex și plin de provocări spre nivelul actual al pieței de capital și vrem să transmitem din experiența noastră Republicii Moldova. Bursa de Valori București oferă numeroase oportunități investiționale atât investitorilor locali, cât și străini, și, totodată, a ajuns la nivelul la care companiile solide pot atrage finanțări considerabile de la investitori. Cu o piață de capital viabilă în Moldova și companii de peste Prut care să se listeze și la București, reușim să creăm noi oportunități de investiții pentru investitorii români și internaționali.”

Eforturile Bursei de Valori București de modernizare și dezvoltare a pieței de capital din România au fost recunoscute prin promovarea la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell, în anul 2020. La finalul lunii martie 2024, 15 companii românești erau incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente, față de 3 companii, în septembrie 2020, când România a fost promovată la acest nivel. De asemenea, 26 de companii listate la BVB sunt incluse în indicii MSCI Frontier.

Forumul Moldova-România: Capital Bridges a fost organizat de Bursa de Valori București în asociere cu maib, Wood&Co, Raiffeisen Bank International, cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova, AmCham Romania și EBA Moldova. Evenimentul integral poate fi vizionat AICI.