O delegație a județului Suceava condusă de directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a depus astăzi o coroană de flori la statuia lui Ștefan cel Mare din Vaslui la împlinirea a 548 de ani de la bătălia de Podu Înalt. Anul acesta manifestările s-au desfășurat la statuia lui Ștefan din centrul Vasluiului deoarece monumentul de la Podul Înalt este in restaurare.

Bătălia de la Vaslui cunoscută și sub numele de Bătălia de la Podul Înalt, a avut loc în data de 10 ianuarie 1475, lângă orașul Vaslui, între armatele aliate creștine moldo-maghiaro-polone sub comanda lui Ștefan cel Mare și oastea otomano-munteană sub conducerea lui Suleiman Pașa. În pofida diferenței mari de forțe, turcii au suferit o înfrângere zdrobitoare, pierzând (după spusele unor cronicari) o mare parte a armatei. A fost considerată cea mai mare înfrângere a islamului în fața unei armate creștine, Ștefan cel Mare fiind numit eroul creștinătății.