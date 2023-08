Mai mulți credincioși suceveni sunt revoltați că unii preoți își susțin copiii să trăiască în concubinaj. Aceștia i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, căruia i-a cerut părerea. ”Înaltpreasfinția Voastră, cum comentați faptul că unii preoți își susțin copiii să trăiască în concubinaj? Dacă în familiile de preoți se întâmplă așa ceva, noi ce să înțelegem, că așa este corect? Erau vremuri când exista rușinea, smerenia, și preoții chiar erau respectați pentru ceea ce erau, acuma nu se mai înțelege care e preot și care nu, de aia și atâtea comentarii răutăcioase la adresa preoților pe rețelele de socializare. Părerea mea este că această rubrică face mai mult rău decât bine! Dumnezeu știe ce va urma!”, au întrebat oamenii.

”În răspunsurile la câteva întrebări similare adresate anterior am precizat cum este bine; însă cum este bine se știe nu de azi, de ieri, ci de două mii de ani și chiar mai mulți. Preoți respectați? Nu a fost niciun timp în care preoții să nu fi fost martirizați, vorbiți de rău și judecați. Așa că nu ne prea putem lăuda cu respectul față de preoți. După cum nu putem spune că nu sunt și credincioși autentici; slavă Domnului că (încă) sunt și dintre aceștia!

Referitor la rubrică, depinde ce înțelegeți dumneavoastră prin acest „rău”. Personal, consider că este o modalitate de a rezolva anumite aspecte și le mulțumesc credincioșilor care ne sesizează nemulțumirile lor. Nu consider că este ceva rău în a face publice unele probleme, disfuncționalități ori frământări ale celor din eparhia noastră și răspunsurile la cele sesizate de aceștia. Dacă însă întrebările și răspunsurile sunt preluate de terțe persoane, distorsionându-se sensul, scopul sau contextul, aceasta ține de responsabilitatea, onestitatea și profesionalismul celor care „citează””, a răspuns ierarhul.