Când alegem o pereche de ochelari trebuie să luăm în considerare o listă lungă de factori, de la culoare, la mărime, formă, brand și un aspect extrem de important, forma feței. Știind forma feței, vom putea alege mai ușor ochelarii care ni se potrivesc. Anumite rame pot accentua trăsăturile pe care vrem să le evidențiem mai mult, sau pot lucra cu liniile și unghiurile naturale ale feței pentru a crea un aspect bine echilibrat.

Desigur, forma feței este doar o parte în căutarea noii perechi de ochelari și ar trebui să se îmbine armonios cu stilul personal sau confortul. Potrivirea ramelor cu forma feței tale nu este o știință și cu siguranță nu este o lege, dar poate fi un departajare utilă atunci când procesul devine descurajant și anevoios.

Cristina Dubinciuc, fondatoarea Optik Gallery, explică pe larg cum alegem corect ochelarii de vedere și care sunt modalitățile prin care putem afla ce rame ne pun în valoare stilul și personalitatea.

„Indiferent dacă suntem în căutarea unui stil clasic, sau a unui design îndrăzneț, alegerea ochelarilor de vedere este o experiență personală, tine mult de personalitate si stil. Un aspect esențial pe care adesea îl luăm în considerare este forma feței noastre. Desigur trebuie să ținem cont și de culoarea tenului, stilul vestimentar general valabil , de stilul de viață și nu în ultimul rând de personalitatea fiecăruia. Iată un ghid simplu pentru a găsi ochelarii perfecți care să îmbine funcționalitatea cu estetica!”.

Identificarea formei feței

Identificarea formei feței este un prim pas când vine vorba de a selecta ramele de ochelari. Secretul pentru a găsi ramele perfecte este alegerea unei perechi care se potrivește cel mai bine formei feței. Pentru a vă determina forma feței, trasați conturul feței pe o oglindă folosind un marker. Odată ce ați identificat forma feței, veți ști cum să vă selectați ramele.

„Forma feței ar trebui să fie un factor vital în determinarea stilului ramelor pe care le cumpărăm, deoarece, selectarea perechii potrivite ne îmbunătățește trăsăturile faciale. Pentru fiecare formă a feței, există rame complementare care pot ajuta în echilibrarea aspectului. Anumite rame pot accentua, sau chiar subția anumite trăsături. Persoanele cu formă ovală a feței, vor arăta uimitor cu majoritatea ramelor. O față în formă de inimă poate opta pentru rame rotunde care sunt mai groase în partea de sus pentru a echilibra o bărbie mică. Și nu vă fie teamă să vă lăsați personalitatea să strălucească și prin culoarea ramelor. Cunoașterea culorilor care se potrivesc tenului vă poate ajuta să găsiti ramele perfecte.”

Față rotundă

Fețele rotunde tind să fie mai simetrice. Linia maxilarului sau bărbia ar putea avea, de asemenea, un aspect rotund. Nu există unghiuri dure, iar pomeții nu sunt în centrul atenției. De evitat ramele mici sau rotunde care nu se completează cu trăsăturile feței rotunde. În loc să scoată în evidență punctele forte, accentuează forma feței, făcând-o să pară și mai rotundă. Alegeți rame pătrate sau ochi de pisică, deoarece vor face fața să pară mai mică. Puteți opta de asemenea și pentru rame dreptunghiulare cu linii unghiulare îndrăznețe care să scoată în evidență trăsăturile.

„Dacă aveți o față rotundă vă puteți juca cu rame cu linii groase, drepte și colțuri ascuțite. Ochelarii fabuloși pentru fețe rotunde au adesea rame largi, dreptunghiulare, care fac fața și mai atrăgătoare, sau rame cu linii groase în partea de sus a sprâncenelor care completează obrajii rotunzi. Vă recomand ochelari dreptunghiulari, pătrați, geometrici și ochelari ochi de pisică.”

Față ovală

Fețele ovale sunt mai lungi și prezintă și alte trăsături distinctive, cum ar fi bărbia și maxilarul sunt rotunjite, iar fruntea este mai lată. De evitat ramele mai mari de ochelari care vor perturba simetria feței. Deoarece fețele ovale sunt mai versatile, optați pentru ramele largi cu o punte puternică care îmbunătățesc trăsăturile feței.

„Dacă aveți fața ovală, puteți opta pentru multe tipuri de rame. Cel mai important este să alegeți ramele cele mai largi decât cele înguste, deoarece vor echilibra lungimea feței. Puteți opta pentru rame mai curbate dacă bărbia și linia maxilarului sunt mai ascuțite, sau rame unghiulare dacă doriți să vă jucați cu părțile rotunjite ale feței. Recomand aproape orice tip ramă, sigura regulă este să fie mai largă”.

Fața în formă de inimă

O față în formă de inimă, începe cu o frunte proeminentă și mai largă, cu pomeții mai plini, cu unghiuri care devin mai ascuțite, terminându-se cu o bărbie ascuțită (asemănătoare cu partea inferioară a inimii). Pentru a face fața să pară mai simetrică, trebuie să distrageți atenția de la frunte, așadar evitați ramele cu colturi ascuțite. Pentru fețele în formă de inimă, ochelarii rotunzi oferă acesteia un aspect mai simetric.

Optați pentru rame care să creeze o simetrie între o bărbie îngustă și o frunte mai mare pentru un aspect mai simetric. Ramele mai groase în partea de jos și sunt puțin mai largi decât fruntea vă pot ajuta să obțineți acest lucru. „Fețele în formă de inimă sunt mai late în partea de sus decât în partea de jos, așa că alegeți rame care sunt puțin mai largi decât fruntea. Ramele rotunjite pot fi o recomandare. În general, totuși, fețele în formă de inimă sunt foarte ușor de asortat cu multe tipuri de ochelari, iar alegerea depinde de caracteristicile pe care ați dori cel mai mult să le subliniați. Unele persoane cu fața în formă de inimă optează pentru ochelarii fără rame. Vă recomand ochelari ovali, rotunzi, aviator și ochelari fară ramă.”

Fața pătrată

Linia maxilarului este punctul principal al unei fețe pătrate, deoarece are unghiuri mai ascuțite decât alte elemente faciale. Trecând în sus de la linia maxilarului, veți observa că are aceeași lățime că și pomeții și fruntea, creând un aspect simetric, pătrat. De evitat ramele de evitat cu formă unghiulară. Optați în schimb pentru rame curbate care să ofere feței mai multă simetrie. „Ochelarii cu rame curbate sunt cei mai buni la echilibrarea liniilor curate, drepte ale unei fețe pătrate. Alegeți rame care sunt mai late decât mijlocul feței și care stau destul de ridicate pe nas. În acest fel, vor completa linia puternică a maxilarului de sus. Recomand ochelari rotunzi, ovali și ochelarii fără rame.”

Fața de diamant

Pomeții sunt cea mai proeminentă trăsătură a unei fețe în formă de diamant. Fruntea și linia maxilarului sunt mai mici, permițând obrajilor să fie în centrul atenției. Fața în formă de inimă și fața în formă de diamant sunt oarecum similare ca formă, singurul factor de diferențiere dintre ele, fiind forma frunții. Fețele în formă de inimă tind să aibă frunți mai late decât cele în formă de diamant. De evitat ramele înguste. În loc să îmbunătățească cele mai bune atribute faciale, ele vor evidenția trăsăturile înguste ale feței. Alegeți rame ovale sau ochi de pisică. „Fețele în formă de diamant arată uimitor cu ochelari care combină partea de jos mai fină cu liniile sprâncenelor puțin mai groase. Ramele rotunjite se pot juca bine și cu unghiurile unei fețe de diamant. Deoarece fețele diamant se îngustează atât în partea de sus, cât și în cea de jos, ramele ar trebui să mențină puțin mai multă uniformitate pe toată forma lor – nu este nevoie de detalii super-dramatice. Optați pentru ochelari cat-eye, ochelari rotunzi, ovali și fără rame.”

Stabiliți ce culori se potrivesc în funcție de nuanța pielii

Următorul pas în stabilirea modului de selectare a ramelor este alegerea culorilor care să completeze nuanța pielii. Găsirea culorilor care coincid nuanței pielii nu trebuie să fie dificilă. Gânditi-vă doar la culoarea hainelor care vă face să vă simțiti cel mai confortabil. Aceeași regulă se aplică și ramelor pentru ochelari. Odată ce știti ce culori se potrivesc tenului, selectarea ramelor poate fi simplă. Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să obțineți acest aspect:

Pentru pielea în nuanțe calde, evitați culori precum albastru, roz strălucitor, alb-negru și optați pentru verde măsliniu, bej și verde deschis. Pentru pielea în nuanțe reci, evitați culori precum galben, portocaliu și maro închis și optați pentru negru, argintiu, roz, mov sau gri.

Stil de viață

Atunci când alegeți o pereche de ochelari, luați în considerare și stilul de viață. Asigurați-vă de unul dintre cele mai importante lucruri, că ramele vi se potrivesc perfect pe nas, sunt usoare si flexibile. Acest lucru vă permite că ochelarii să rămână perfect fixați indiferent de tipul de activitate zilnică. Fie că aveți nevoie de o pereche pentru zilele lungi de lucru în fața unui ecran, pentru citit sau perioadele active, a avea rame flexibile si usoare , care nu se vor rupe atunci când sunt îndoite, este soluția perfectă.

Personalitate

În cele din urmă, ramele ar trebui să ne pună în evidență personalitatea și stilul. „Este important să optați pentru rame care să sublinieze cine sunteți, rămânând în același timp adecvate la locul de muncă. De exemplu, puteți avea o pereche de ochelari colorați pentru weekend și o pereche de ochelari comozi și funcționali pentru săptămâna de lucru. Dar indiferent de model și culoare, tot ce contează este să vă facă fericiți și încrezători.”

Alegerea ochelarilor potriviți poate ajuta la îmbunătățirea vederii și adăuga un plus de stil unic. Pentru a obține cel mai bun sfat personalizat, consultați un optometrist specialist atat in adaptarea ramei la viciile de refractie pe care le aveti precum si in a oferi cele mai bune sfaturi in materie de alegerea ramei in acord cu personalitatea si nevoia fiecaruia.

