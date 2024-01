Cunoscută pentru ironiile și sfaturile sale, Dana Budeanu a comentat pentru prima dată relația Monicăi Bîrlădeanu cu Valeriu Gheorghiță atunci când au apărut imagini cu cei doi petrecându-și timpul într-o vacanță la schi în Dolomiți, Italia. Recent, vedeta i-a transmis câteva cuvinte actriței, după ce Monica a fost întrebată dacă este însărcinată cu Valeriu Gheorghiță, notează click.ro.

Invitată în cadrul emisiunii „Punctul Culminant”, prezentată de Victor Ciutacu, Dana Budeanu a făcut mai multe dezvăluiri despre protestele fermierilor, dar a vorbit și despre Monica Bîrlădeanu, căreia a ținut să îi transmită câteva cuvinte.

„Încetați cu aberațiile, suntem în UE, ne supunem pe viață. Dacă îl vedeți pe Simion că urlă, să urle la UE. Nu există, vrei să stai în politică, trebuie să taci, e manipulare pentru voi ca să mergeți la vot. Voi când mergeți la vot știți ce trebuie să votați? Ăia care fac cel mai mult pentru populație, că nu dormiți cu ei, nu vă treziți cu Ciolacu în pat. Când votați, votați cu cap. S-a întâmplat tot ce am spus eu până acum? A executat domnul Gheorghiță tot? Da. Acaretele au început să apară, urmează bucătarul anul ăsta! Trebuie să ai bucătar, că e 2024. Apropo, niciodată să nu mai dezmințiți că sunteți sau nu gravide, că asta înseamnă că ești grasă, dacă nu ești gravidă! Monico, are bani mulți, read my lips! Rezistă!”, a spus Dana Budeanu, după ce Monica Bîrlădeanu a fost întrebată recent dacă este însărcinată cu Valeriu Gheorghiță, relatează româniatv.ro, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

