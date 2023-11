Dana Budeanu (44 de ani) este, fără dar și poate, una dintre cele mai controversate personaje feminine din România. Este una dintre cele mai titrate vedete, și nu puțini sunt cei care o admiră grație felului tranșant de a spune lucrurilor pe nume. Destul de vocală atunci când vine vorba de probleme fie la nivel politic sau social, însă pe atât de rezervată în ceea ce privește detaliile vieții sale personale și a persoanelor dragi. Are momente însă în care dezvăluie mici informații despre ea, una dintre ele făcând referire la religia ei, notează click.ro.

În anul 2021, renumita actriță Maia Morgenstern a devenit victima unui atac antisemit. Dana Budeanu a luat atitudine și a intervenit în acel conflict, moment în care a făcut despre ea o dezvăluire care nu era cunoscută multora, și anume faptul că este de etnie evreiască.

Dezvăluirea a fost făcută prin intermediul unui mesaj postat pe pagina personală de Facebook, mesaj menit să o încurajeze pe marea actriță.

„Vreau sa fac o paranteză care este dedicată Maiei. Uită-te bine la mine, îți spun un lucru. Eu sunt un om și atât. Din întâmplare sunt evreică. Bunica mea a fost deportată la 12 ani, împreună cu toată familia. Asta a fost. Sunt pe linie maternă, pe pur. Nu intra în acest joc. Tu nu ai ce să cauți în acest joc.”, e parte din mesajul scris Dana Budeanu la acea vreme, pe Facebook, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

